Antalya'da çekici şoförünü katlemişlerdi! O anlar ortaya çıktı: "Ben size ne yaptım" deyince...

ŞÜPHELİ YAKALANIP, TUTUKLANDI

Ekipler tarafından kısa sürede yakalanan Batuhan Domurcuk ifadesinde, "Gece saatlerinde kardeşimle oradaydık. Çekici sokağa hızlı girdi ve tartıştık. Taksiyi yükleyeceği esnada patinaj yapınca yine aramızda kavga çıktı. Kavga büyüyünce ben de tabancamı çıkarttım ve önce havaya 2 el ateş ettim, sonra diğer olay gerçekleşti.