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Antalya'da çekici şoförünü katlemişlerdi! O anlar ortaya çıktı: "Ben size ne yaptım" deyince...
Antalya'da çekici şoförünü katlemişlerdi! O anlar ortaya çıktı: "Ben size ne yaptım" deyince...
Antalya'da yolda kalan taksinin şoförünün araması ile gittiği bölgede tartıştığı kardeşlerden 21 yaşındakiBatuhan Domurcuk tarafından öldürülen çekici şoförü 26 yaşındaki Mert Engin soruşturması tamamlanırken, olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Taraflar arasındaki kavga, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; taraflar arasında yaşanan kavga ile Batuhan Domurcuk'un olay sonrası gittiği evine girdiği sırada elinde tabanca tuttuğu anlar yer aldı.
Giriş Tarihi: 17.01.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 16:39