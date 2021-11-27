Antalya’da çöp ağacı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor...

Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi'nde yan yol kenarındaki 4 katlı bir apartmanın son katındaki balkondan çöpler, ağaç altındaki konteynıra atılmaya çalışılıyor.

Konteynıra atılamayan çöpler dut ağacının dallarında asılı kaldı. Onlarca çöp poşeti zamanla ağacın üzerinde birikti. Bir poşet çöpün otobüs durağının üzerinde olduğu da görüldü.

Balkondan konteynıra çöp atmaya çalışan kişinin bu davranışlarından dolayı ağaçta görüntü kirliliği oluştu. Bu manzaraya aldırmadan bazı vatandaşların ağacın altındaki durakta otobüs beklemeye devam ettikleri gözlemlendi. Çöpten dilek ağacına dönen manzaraya bina sakinlerinden Fikriye Tüz ve bölgeden okula giden öğrenciler tepki gösterdi.





"VATANDAŞ SOSYAL MEDYADAN TEPKİSİ" Bir vatandaş ise gördüğü manzarayı cep telefonu kamerası ile kayda alıp sosyal medyada paylaştı. Vatandaş, "Antalya'da çöp tenekesine inmeye üşenen vatandaş çöpleri ağacın üstüne balkondan atmış.