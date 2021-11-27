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Antalya'da çöp ağacı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor...

Antalya'da 4 katlı bir apartmanın balkonundan konteynıra atılmaya çalışılan çöpler, dut ağacını çöplüğe çevirdi. Ağacın dallarında takılı kalan çöp poşetleri görenleri şaşkına çevirirken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

İHA Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 27.11.2021 14:40 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 14:42
Antalya’da çöp ağacı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor...

Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi'nde yan yol kenarındaki 4 katlı bir apartmanın son katındaki balkondan çöpler, ağaç altındaki konteynıra atılmaya çalışılıyor.

Antalya’da çöp ağacı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor...

Konteynıra atılamayan çöpler dut ağacının dallarında asılı kaldı. Onlarca çöp poşeti zamanla ağacın üzerinde birikti. Bir poşet çöpün otobüs durağının üzerinde olduğu da görüldü.

Antalya’da çöp ağacı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor...

Balkondan konteynıra çöp atmaya çalışan kişinin bu davranışlarından dolayı ağaçta görüntü kirliliği oluştu. Bu manzaraya aldırmadan bazı vatandaşların ağacın altındaki durakta otobüs beklemeye devam ettikleri gözlemlendi. Çöpten dilek ağacına dönen manzaraya bina sakinlerinden Fikriye Tüz ve bölgeden okula giden öğrenciler tepki gösterdi.

Antalya’da çöp ağacı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor...


"VATANDAŞ SOSYAL MEDYADAN TEPKİSİ"

Bir vatandaş ise gördüğü manzarayı cep telefonu kamerası ile kayda alıp sosyal medyada paylaştı. Vatandaş, "Antalya'da çöp tenekesine inmeye üşenen vatandaş çöpleri ağacın üstüne balkondan atmış.

Antalya’da çöp ağacı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor...

Durağın üstünde de var çöp. Maalesef bu çöpün altında oturan bir vatandaş, yazık" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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