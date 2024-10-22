Antalya'da işçiye korkunç işkence: Üç gün dövdüler, dişlerini kırıp, böcek yedirdiler
Antalya'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Çalıştığı iş yerinde birikmiş maaşını alamadığı için patronunun masasındaki 15 bin lirayı aldığı gerekçesiyle alıkonulan 22 yaşındaki Vedat K., korkunç bir işkenceye maruz bırakıldı. Genç adam üç gün boyunca dövüldü. Dişleri kırılan Vedat'a zorla böcek yedirildi. İşkence sırasında çekilen fotoğrafları gizlice telefondan alıp şikayetçi olan Vedat K., tutuksuz yargılanan şüphelilerin en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.
Giriş Tarihi: 22.10.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 10:53