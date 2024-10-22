Antalya’da işçiye korkunç işkence: Üç gün dövdüler, dişlerini kırıp, böcek yedirdiler

Duruşma sonrası açıklama yapan Vedat K., "Bir miktar paramı 7-8 ay içeride tutmaya başladılar. Paramı isteyip alamayınca, 15 bin lirasını alıp İstanbul'a gittim. Bunu söyleyerek aldım ve ona da söyledim. Ancak ailemin isteği üzerine parayı getirip geri verdim. O sırada beni burada alıkoyup işkence etmeye başladılar. İlk gece sabaha kadar farklı şekillerde işkence ettiler. 3'üncü günün sonunda durumum kötüleşince beni iyileştirmeye çalıştılar. Yaralarım düzelince beni bıraktılar. Ancak vücudumda iz kalmayınca gidip şikayetçi olamadım" dedi.