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Antalya'da dehşete düşüren olaylar! Ağaca asılı halde bulundu; toplam 8 kedi öldürüldü

Antalya'dan peş peşe gelen kedi ölümleri dehşete düşürdü. Muratpaşa ilçesinde 4 sokak kedisi, incir ağacının altında ve dalında ölü bulundu. Bir ölüm haberi de başka bir mahalleden geldi. Bir site sakini beslediği kedilerin zehirlenerek öldürüldüğünü öne sürdü. Yapılan incelemde ise 6 kediden 4'ünün öldüğü tespit edildi. İşte Antalya'da dehşete düşüren haberin detayları...

DHA Trend Yaşam
İHA Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 20.11.2021 12:11 Güncelleme Tarihi: 20.11.2021 12:18
Antalya’da dehşete düşüren olaylar! Ağaca asılı halde bulundu; toplam 8 kedi öldürüldü

Antalya'nın muratpaşa ilçesinde 4 sokak kedisi, incir ağacının altında ve dalında ölü bulundu. darbe sonucu öldüğü tahmin edilen 4 kedi, incelenmek üzere tarım ve orman il müdürlüğü'ne götürüldü.

Antalya’da dehşete düşüren olaylar! Ağaca asılı halde bulundu; toplam 8 kedi öldürüldü

Çaybaşı Mahallesi'ndeki iş yeri çevresinden gelen kotü koku üzerine mahalleli, durumu polise bildirdi.

Antalya’da dehşete düşüren olaylar! Ağaca asılı halde bulundu; toplam 8 kedi öldürüldü

İhbarla gelen ekiplerin yaptığı incelemede, 3'ü incir ağacı altında, 1'i dalında olmak üzere 4 kedi ölüsü bulundu.

Antalya’da dehşete düşüren olaylar! Ağaca asılı halde bulundu; toplam 8 kedi öldürüldü

Bunun üzerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgeye gelerek inceleme yaptı.

Antalya’da dehşete düşüren olaylar! Ağaca asılı halde bulundu; toplam 8 kedi öldürüldü

Darbe sonucu öldüğü tahmin edilen 4 kedi, incelenmek üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne götürüldü.

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