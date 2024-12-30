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Antalya'da dehşeti yaşattı! Komşunun önce evini tinerle yaktı sonra elektrikli düzeneği göğsüne...
Antalya'da dehşeti yaşattı! Komşunun önce evini tinerle yaktı sonra elektrikli düzeneği göğsüne...
Antalya'da 52 yaşındaki Serhan Kaynar, bir süre önce evinin kapısına tiner döküp ateşe verdiği komşusu 36 yaşındaki Tezcan K.'yi, bu kez 2 metre uzunluğundaki elektrikli düzenekle canına kastetti. Tezcan K., "'Seni öldüreceğim' diyerek elindeki düzenekle kalbimi hedef alarak saldırdı. Elektrik çarptığını hissettim. Göğsümün üst kısmında yara oluştu" ifadelerini kullandı!
Giriş Tarihi: 30.12.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 12:42