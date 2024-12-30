Trend Galeri Trend Yaşam Antalya'da dehşeti yaşattı! Komşunun önce evini tinerle yaktı sonra elektrikli düzeneği göğsüne...

Antalya'da dehşeti yaşattı! Komşunun önce evini tinerle yaktı sonra elektrikli düzeneği göğsüne...

Antalya'da 52 yaşındaki Serhan Kaynar, bir süre önce evinin kapısına tiner döküp ateşe verdiği komşusu 36 yaşındaki Tezcan K.'yi, bu kez 2 metre uzunluğundaki elektrikli düzenekle canına kastetti. Tezcan K., "'Seni öldüreceğim' diyerek elindeki düzenekle kalbimi hedef alarak saldırdı. Elektrik çarptığını hissettim. Göğsümün üst kısmında yara oluştu" ifadelerini kullandı!

DHA
Giriş Tarihi: 30.12.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 12:42
Antalya’da dehşeti yaşattı! Komşunun önce evini tinerle yaktı sonra elektrikli düzeneği göğsüne...

Varlık Mahallesi'nde bir apartmanın 4'üncü katında oturan Serhan Kaynar, iddiaya göre daha önce 'Bak evine molotofkokteyli atarım, yakarım' diye tehdit ettiği üst komşusu Tezcan K.'nın evinin kapısını, 7 Ekim'de tiner dökerek ateşe verdi.

Antalya’da dehşeti yaşattı! Komşunun önce evini tinerle yaktı sonra elektrikli düzeneği göğsüne...

Komşuların müdahalesiyle dairesine kaçan Serhan Kaynar, polis tarafından gözaltına alındı. Serhan Kaynar, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Daha önce evinin kapısını yaktığı kadını, elektrikli düzenekle öldürmeye çalıştı | Video

Antalya’da dehşeti yaşattı! Komşunun önce evini tinerle yaktı sonra elektrikli düzeneği göğsüne...

2 METRE TAHTAYA ELEKTRİKLİ DÜZENEK

2 ay sonra tahliye olan Serhan Kaynar, 27 Aralık'ta 2 metre uzunluğundaki tahtaya çivilerle elektrikli düzenek hazırlayarak komşusu Tezcan K.'yi evde beklemeye başladı. Tezcan K.'nin eve geliş saatini öğrenmek isteyen Kaynar, apartman yöneticisini arayarak 'Üst kattan çok ses geliyor, arayıp uyarır mısınız?' dedi. Yöneticinin aradığı Tezcan K., 'Evde değilim, 1 saat kadar sonra evde olacağım, gürültü yapma şansım yok' diyerek telefonu kapattı.

Antalya’da dehşeti yaşattı! Komşunun önce evini tinerle yaktı sonra elektrikli düzeneği göğsüne...

Apartman yöneticisi de Serhan Kaynar'ı arayarak Tezcan K.'nin evde olmadığını, 1 saat sonra geleceğini söyledi. Saat 22.00 sıralarında gelen Tezcan K. evine çıkarken bir anda kapıyı açan Serhan Kaynar, hazırladığı elektrikli düzenekle saldırdı. Tezcan K., düzeneğin çivili kısmının göğsüne temasıyla akıma kapılıp, yaralandı. Tezcan K.'nın çığlıkları üzerine komşuları yardımına yetişti. Serhan Kaynar ise dairesine kaçtı. Çağırılan polis ekibi, Serhan Kaynar'ı gözaltına aldı.

Antalya’da dehşeti yaşattı! Komşunun önce evini tinerle yaktı sonra elektrikli düzeneği göğsüne...

'KENDİSİNİ ÖLDÜRMEYE KARAR VERDİM'

Ekipler tarafından polis merkezine götürülen Serhan Kaynar, ilk ifadesinde suçunu itiraf etti. Serhan Kaynar ifadesinde, "Üst komşumu daha önceden tanımıyordum. 2 ay önce kapısını tinerle yaktıktan sonra polis merkezinde tanıştım. Kendisini öldürmeye karar verdim.

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