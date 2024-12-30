Antalya’da dehşeti yaşattı! Komşunun önce evini tinerle yaktı sonra elektrikli düzeneği göğsüne...

Varlık Mahallesi'nde bir apartmanın 4'üncü katında oturan Serhan Kaynar, iddiaya göre daha önce 'Bak evine molotofkokteyli atarım, yakarım' diye tehdit ettiği üst komşusu Tezcan K.'nın evinin kapısını, 7 Ekim'de tiner dökerek ateşe verdi.