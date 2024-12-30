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Antalya’da Engin Şeker’i arama çalışmaları 5’inci gününde: Arabasıyla birlikte falezlerden uçmuştu!

Antalya'da üniversite öğrencisi Engin Şeker, çarşamba akşamı aracıyla birlikte yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerden denize uçtu. Arama çalışmaları 5 gündür devam ederken, araç ve genci arama çalışmalarına ait su altı görüntüleri ortaya çıktı.

İHA
Giriş Tarihi: 30.12.2024 12:33 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 12:33
Antalya’da Engin Şeker’i arama çalışmaları 5’inci gününde: Arabasıyla birlikte falezlerden uçmuştu!

Antalya'nın Muratpaşa İlçesi Şirinyalı Mahallesi'nde, geçtiğimiz Çarşamba akşamı aracıyla birlikte yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerden denize düştüğü belirtilen Engin Ş. adlı şahsı arama çalışmaları, 5'inci gününde de aralıksız sürüyor.

Antalya’da Engin Şeker’i arama çalışmaları 5’inci gününde: Arabasıyla birlikte falezlerden uçmuştu!

Mobil Halk Plajı'na yakın bir noktada gerçekleşen olay sonrası başlatılan çalışmalar, deniz polisi, AFAD, itfaiye, sahil güvenlik ekipleri ve dalgıçların katılımıyla devam ediyor.

Antalya’da Engin Şeker’i arama çalışmaları 5’inci gününde: Arabasıyla birlikte falezlerden uçmuştu!

ARAÇ BULUNDU, GENCİ ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Arama kurtarma ekipleri yer altı görüntüleme cihazıyla yapılan taramalar sonucunda, denize düşen 34 CHK 531 plakalı aracın yeri tespit edildi. Dalgıçlar tarafından araç bulunup halat yardımıyla sudan çıkartıldı.

Antalya’da Engin Şeker’i arama çalışmaları 5’inci gününde: Arabasıyla birlikte falezlerden uçmuştu!

AİLE UMUTLA BEKLİYOR

Çıkartılan araç içerisinde Engin Ş.'ye rastlanılmazken, ailesi olay yerinde çaresizce gelecek haberi bekliyor, bir yandan da umutlarını koruyor. Çok sayıda ekibin yer aldığı arama çalışmalarının sonuç vermesi için yoğun çaba sarf ediliyor.

Antalya’da Engin Şeker’i arama çalışmaları 5’inci gününde: Arabasıyla birlikte falezlerden uçmuştu!

SU ALTI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan bölgede araç bulunmadan hemen öncesinde arama çalışmalarına ait su altı görüntüleri ortaya çıktı.

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