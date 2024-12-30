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Antalya’da Engin Şeker’i arama çalışmaları 5’inci gününde: Arabasıyla birlikte falezlerden uçmuştu!
Antalya’da Engin Şeker’i arama çalışmaları 5’inci gününde: Arabasıyla birlikte falezlerden uçmuştu!
Antalya'da üniversite öğrencisi Engin Şeker, çarşamba akşamı aracıyla birlikte yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerden denize uçtu. Arama çalışmaları 5 gündür devam ederken, araç ve genci arama çalışmalarına ait su altı görüntüleri ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 30.12.2024 12:33
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 12:33