Antalya’da Engin Şeker’i arama çalışmaları 5’inci gününde: Arabasıyla birlikte falezlerden uçmuştu!

AİLE UMUTLA BEKLİYOR

Çıkartılan araç içerisinde Engin Ş.'ye rastlanılmazken, ailesi olay yerinde çaresizce gelecek haberi bekliyor, bir yandan da umutlarını koruyor. Çok sayıda ekibin yer aldığı arama çalışmalarının sonuç vermesi için yoğun çaba sarf ediliyor.