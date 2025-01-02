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Antalya’da korkunç olay! Önce çarptılar polise bilgi verince öldürdüler: Turizm çalışanı cinayet kurbanı
Antalya’da korkunç olay! Önce çarptılar polise bilgi verince öldürdüler: Turizm çalışanı cinayet kurbanı
Antalya'da gece otel servisine çarpan otomobilden inenler turizm çalışanını İsmail Takdir Kirişçi'yi (35) 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan 4 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Giriş Tarihi: 02.01.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 10:41