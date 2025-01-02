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Antalya’da korkunç olay! Önce çarptılar polise bilgi verince öldürdüler: Turizm çalışanı cinayet kurbanı

Antalya'da gece otel servisine çarpan otomobilden inenler turizm çalışanını İsmail Takdir Kirişçi'yi (35) 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan 4 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Erdoğan ÖZTÜRK
Giriş Tarihi: 02.01.2025 10:41 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 10:41
Antalya’da korkunç olay! Önce çarptılar polise bilgi verince öldürdüler: Turizm çalışanı cinayet kurbanı

Korkunç olay gece saat 01.15 sularında meydana geldi. Gece işten çıkan otel çalışanlarını taşıyan servis araca Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı Kavşak sistemi içinde 4 kişinin bulunduğu otomobil otel servisine çarptı. İki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Antalya’da korkunç olay! Önce çarptılar polise bilgi verince öldürdüler: Turizm çalışanı cinayet kurbanı

NİYE POLİS ÇAĞIRIYORSUN DİYE BIÇAKLADI

Kazaya karışan otomobilden inen 4 kişi, otel çalışanlarını taşıyan servis sürücüsünden polis çağırmamasını istedi. 4 kişinin alkollü ve madde etkisinde olduğu ören servis sürücüsü polisi çağırmak istedi. Bu sırada çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobilde bulunanlar bıçakla otel çalışanlarına saldırdı.

Antalya’da korkunç olay! Önce çarptılar polise bilgi verince öldürdüler: Turizm çalışanı cinayet kurbanı

Çıkan olayda 5 yıldızlı bir otelde barmen olarak çalışan bir kız çocuğu babası İsmail Takdir Kirişçi 12 bıçak darbesi ile kanlar içinde yere yığıldı.

Antalya’da korkunç olay! Önce çarptılar polise bilgi verince öldürdüler: Turizm çalışanı cinayet kurbanı

Olay yerine çağrılan ambulans ile önce en yakındaki özel bir hastaneye buradan da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalya’da korkunç olay! Önce çarptılar polise bilgi verince öldürdüler: Turizm çalışanı cinayet kurbanı

AİLESİ VE ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İsmail Takdir Kirişçi'nin ölüm haberi alan ailesi ve mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Olayın ardından kaçan 4 kişi polis tarafından havaya ateş açılarak gözaltına aldı.

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