Antalya'da lüks sitede şok operasyon: "Ekaterina'nın beni kullandığını anlamıştım"

'ONUR'A VERİLEN DAİRELERİ GERİ ALMAM İÇİN BENDEN 50 BİN DOLAR İSTENDİ'

Mahkeme heyetine Onur Demirci ile aralarında yaşanan husumeti anlatan Evgeny Abramov, "Sitede 9 dairem var. 1 daire eşim Anastasia'ya, 1 daire de kardeşim Ekaterina'ya ait. İlk başta emlakçıya daireleri kiralaması konusunda vekaletname verdim, ardından vekaleti azlettim. Benden habersiz dairelerimi kiraya vermişti. Başka bloklardaki dairelerimi de sitede restoranı bulunan Onur Demirci'ye kiralamış. Emlakçım onu azledince beni Onur'la tanıştırdı. Onur ile dairelerin kiraya verilmesi konusunda aramızda bir anlaşma olmadı. Onur tarafından verilmiş herhangi bir para da söz konusu değil. Emlakçım tarafından Onur'a verilen daireleri geri almam için benden 50 bin dolar istendi. Birçok tehdit aldık" dedi.

SANIK DEMİRCİ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

'Malın alınmasına karşı koymama', 'Mecbur kılmak suretiyle yağma', 'Mala zarar verme', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla birden fazla kişi tarafından silahla yağma' iddialarıyla yargılanan Onur Demirci ise suçlamaları kabul etmedi. Sanık Demirci, "Ben örgütlü suçtan yargılanıyorum ancak evimde ya da iş yerimde çakı dahi bulunmadı, bu nedenle örgüt kurmak ve yönetmek suçlamasını da bu kapsamda kabul etmiyorum" dedi.