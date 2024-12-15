Antalya'da lüks sitede şok operasyon: "Ekaterina'nın beni kullandığını anlamıştım"

Emniyet Müdürlüğü tarafından Konyaaltı ilçesinde 260 konut, 40 apart daireden oluşan rezidansta birden çok yabancının dairesini baskı ve cebir yoluyla kullandırmayan, sahiplerinin bilgileri dışında günlük veya süreli kiraya vererek mülk gelirlerini yağmaladıkları belirtilen 'Onur Demirci' suç örgütüne yönelik 6 Mart'ta operasyon düzenlendi. Operasyonun detaylarını ise Vali Hulusi Şahin, düzenlediği basın toplantısında duyurmuştu.
İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR
Eş zamanlı operasyonda Antalya'da 12, Batman ve Diyarbakır'da 1'er olmak üzere 14 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. 14 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Antalya'da yaşayan Rus uyruklu Evgeny Abramov, 300 daireli sitede bulunan 9 konutundan 5'ine Onur Demirci tarafından el konulduğunu iddia ederek şikayetçi oldu. Tutuklu sanıklar Onur Demirci, Mustafa Gündüz, Mehmet B., Mahir B., Taner K., Veysel Y., Ömer H. ile adli kontrol hükümleri uygulanan sanıklar Aslan M., Murat C., Baran G., Baran Emre T., Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.