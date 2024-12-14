Antalya'da lüks sitede şok operasyon: Yabancıların evlerine cebir ve zorbalık iddiası!
Antalya'da 260 konut, 40 apart daireden oluşan sitede birden çok yabancının dairesini baskı ve cebir yoluyla kullandırmama iddiası üzerine düzenlenen operasyonla çökertilen suç örgütü üyesi tutuklu 7 sanıktan 5'i tahliye edildi. Konut sahibi Ekaterina G.'nin, kendisini siteye almadığını iddia ettiği güvenlik görevlisi sanık Mustafa Gündüz ile ilişki yaşadığına ilişkin mesajlar ise dava dosyasına girdi. Mustafa Gündüz, "Ekaterina'nın beni kullandığını anlamıştım. Amacım evliliğe kadar gitmekti" dedi.
Giriş Tarihi: 14.12.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 12:24