Antalya’da tüyler ürperten olay: 3 gün işkence gördü! Böcek yedirildi! İşte o vahşet anları!

ŞİKAYETÇİ OLDU

Antalya'ya dönüp aldığı 15 bin lirayı iş yeri sahiplerine teslim eden Kurt'un iddiasına göre; A.T., O.T., S.T. ve A.A. tarafından sandalyeye bağlanıp depoya kilitlendi. 3 gün farklı işkencelere maruz kalan Kurt'un dişleri kırıldı, vücudunda kesikler oluştu, elleri ve kolları bağlı şekilde yatırıldı, ağzı açık tutularak hamam böceği yedirildi.