Antalya’da yok artık dedirten olay: Kürek sörfü yaparken öyle bir şey gördü ki! Artık yeni arkadaşı...

Özden ve arkadaşları, kahve molası vermek için her zaman gittikleri noktada durduklarında, falezlerden yanlarına bir hayvanın düştüğünü fark etti. Önce martı zannettikleri canlının tavuk olduğunu gören Tahir Özden, hayvanı sudan alıp sörf tahtasının üzerine koydu.