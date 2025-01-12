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Antalya'da yok artık dedirten olay: Kürek sörfü yaparken öyle bir şey gördü ki! Artık yeni arkadaşı...

Antalya'da sup board (ayakta kürek sörfü) eğitimi veren 27 yaşındaki Tahir Özden, mola verdikleri sırada falezlerden denize düşen tavuğu kurtarıp, sahiplendi. 'Deniz' adını verdiği tavukla gezen Özden, "Gittiğimiz yerlere Deniz de bizimle gelip doğanın keyfini çıkartacak" ifadelerini kullandı.

DHA
Giriş Tarihi: 12.01.2025 14:13 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 14:13
Antalya’da yok artık dedirten olay: Kürek sörfü yaparken öyle bir şey gördü ki! Artık yeni arkadaşı...

Antalya'da son yıllarda popüler hale gelen sup board etkinliklerinde hem tur düzenleyen hem de eğitmenlik yapan Tahir Özden, 9 Ocak'ta arkadaşlarıyla birlikte denizde tura çıktı.

Antalya’da yok artık dedirten olay: Kürek sörfü yaparken öyle bir şey gördü ki! Artık yeni arkadaşı...

Özden ve arkadaşları, kahve molası vermek için her zaman gittikleri noktada durduklarında, falezlerden yanlarına bir hayvanın düştüğünü fark etti. Önce martı zannettikleri canlının tavuk olduğunu gören Tahir Özden, hayvanı sudan alıp sörf tahtasının üzerine koydu.

Antalya’da yok artık dedirten olay: Kürek sörfü yaparken öyle bir şey gördü ki! Artık yeni arkadaşı...

Arkadaşlarıyla sup board yaparken mola verdikleri alanda denize bir hayvanın düştüğünü fark ettiklerini söyleyen Özden, "Her zaman mola verdiğimiz yerde kahvemizi içerken yanımıza bir şey düştüğünü fark ettik.

Antalya’da yok artık dedirten olay: Kürek sörfü yaparken öyle bir şey gördü ki! Artık yeni arkadaşı...

Biz önce martı sandık ama tavukmuş. Yaklaşınca biraz ıslanmış ve korkmuş olduğunu fark ettik. Hemen sörf tahtasının üzerine alıp su verdik, temizledik. Karaya döndüğümüzde ise kontrollerini yaptırdık" dedi.

Antalya’da yok artık dedirten olay: Kürek sörfü yaparken öyle bir şey gördü ki! Artık yeni arkadaşı...

Tavuğu veterinere götürdüklerini ifade eden Tahir Özden, kontrollerin ardından hayvanın herhangi bir sağlık sorunu olmadığını öğrendiklerini aktardı. Tavuğu sahiplendiklerini söyleyen Özden, 'Deniz' adını verdiklerini anlattı.

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