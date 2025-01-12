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Antalya'da yok artık dedirten olay: Kürek sörfü yaparken öyle bir şey gördü ki! Artık yeni arkadaşı...
Antalya'da yok artık dedirten olay: Kürek sörfü yaparken öyle bir şey gördü ki! Artık yeni arkadaşı...
Antalya'da sup board (ayakta kürek sörfü) eğitimi veren 27 yaşındaki Tahir Özden, mola verdikleri sırada falezlerden denize düşen tavuğu kurtarıp, sahiplendi. 'Deniz' adını verdiği tavukla gezen Özden, "Gittiğimiz yerlere Deniz de bizimle gelip doğanın keyfini çıkartacak" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 12.01.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 14:13