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Antalya’da yolcu otobüsü içindeki kolide bulunmuştu: Yavru maymun Fıstık'tan haber var!

Antalya'da şehirlerarası otobüs terminalinde kolinin içinde bulunan "Rhesus" türü maymun yavrusuna Fıstık adı verildi. Sevimli hareketleriyle doğal yaşam parkının maskotu haline gelen Fıstık'ın kaloriferli odada kaldığı ve özel diyet menü ile beslendiği belirtildi.

AA
Giriş Tarihi: 01.01.2025 13:49 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 13:49
Antalya’da yolcu otobüsü içindeki kolide bulunmuştu: Yavru maymun Fıstık’tan haber var!

Antalya'da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Ankara'dan otobüsle gönderilen bir koli, x-ray cihazından geçirilirken içinde "Rhesus" türü maymun yavrusu olduğu fark edildi.

Antalya’da yolcu otobüsü içindeki kolide bulunmuştu: Yavru maymun Fıstık’tan haber var!

Maymun yavrusu, veteriner kontrolünün ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na teslim edilerek karantinada tutulmaya başlandı. Kendisine ayrılan özel alanda ziyaretçilerin uzaktan izleyebildiği 3-4 aylık dişi maymun, veterinerler tarafından yakından takip ediliyor.

Antalya’da yolcu otobüsü içindeki kolide bulunmuştu: Yavru maymun Fıstık’tan haber var!

Sebze, kuruyemiş ve yumurtadan oluşan özel diyetle beslenen yavru maymunun fiziksel gelişimi için de karantina kafesine ipli merdivenler ve kütüklerden oluşan küçük parkurlar konuldu. Ziyaretçilerin merakını çeken yavrunun özellikle sabah saatlerinde beslendiği anlar ilgi odağı haline geldi. Maymun yavrusu, sevimli hareketleriyle doğal yaşam parkının gözdesine dönüştü.

Antalya’da yolcu otobüsü içindeki kolide bulunmuştu: Yavru maymun Fıstık’tan haber var!

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Maymunun fotoğrafını çekmek isteyen ziyaretçiler, kafesin çevresinde uzun süre vakit geçiriyor.

Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, maymuna daha önce verilen "Minik" adını, fıstığı çok sevmesi nedeniyle "Fıstık" olarak değiştirdiklerini söyledi.

Antalya’da yolcu otobüsü içindeki kolide bulunmuştu: Yavru maymun Fıstık’tan haber var!

Gelen ziyaretçilerin neredeyse hepsinin maymunun durumunu sorduğunu belirten Arsun, "Sosyal medyada oldukça fazla paylaşıldığı için çok ilgi çekiyor. Hayvanat bahçemizin adeta maskotu haline geldi. Onun için özel alan hazırladık. Kaloriferli odası var. Güneşli havalarda bahçesine çıkıyor, güneşte sevimli hareketleriyle ilgi topluyor." dedi.

"Fıstık"ın iştahının çok iyi olduğunu dile getiren Arsun, karantina sürecinin bitmesinin ardından Rhesus maymunu sürüsüyle birleştireceklerini ve orada daha mutlu bir hayat yaşayacağını kaydetti.

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