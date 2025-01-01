Antalya’da yolcu otobüsü içindeki kolide bulunmuştu: Yavru maymun Fıstık’tan haber var!

Gelen ziyaretçilerin neredeyse hepsinin maymunun durumunu sorduğunu belirten Arsun, "Sosyal medyada oldukça fazla paylaşıldığı için çok ilgi çekiyor. Hayvanat bahçemizin adeta maskotu haline geldi. Onun için özel alan hazırladık. Kaloriferli odası var. Güneşli havalarda bahçesine çıkıyor, güneşte sevimli hareketleriyle ilgi topluyor." dedi.

"Fıstık"ın iştahının çok iyi olduğunu dile getiren Arsun, karantina sürecinin bitmesinin ardından Rhesus maymunu sürüsüyle birleştireceklerini ve orada daha mutlu bir hayat yaşayacağını kaydetti.