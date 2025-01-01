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Antalya’da yolcu otobüsü içindeki kolide bulunmuştu: Yavru maymun Fıstık'tan haber var!
Antalya’da yolcu otobüsü içindeki kolide bulunmuştu: Yavru maymun Fıstık'tan haber var!
Antalya'da şehirlerarası otobüs terminalinde kolinin içinde bulunan "Rhesus" türü maymun yavrusuna Fıstık adı verildi. Sevimli hareketleriyle doğal yaşam parkının maskotu haline gelen Fıstık'ın kaloriferli odada kaldığı ve özel diyet menü ile beslendiği belirtildi.
Giriş Tarihi: 01.01.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 13:49