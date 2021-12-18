Antarktika’da kalp şeklindeki bölgede bulundu! Daha önce böylesi görülmemişti! Sebebi buzulların erimesi mi?

Antarktika'da bulunan disk yapı ortalığı karıştırdı. Bu diskin kalp şeklindeki bir bölge içinde yer alması ise oldukça dikkat çekti. Disk yapı, ünlü komplo teorisyeni Scott C. Waring tarafından Google Haritalar'da bulundu.

Waring yaptığı açıklamada, "Disk bir yapı var, bu yapının kalp şeklindeki bölge içinde olması daha da ilgi çekici. Aslında disk yapı belki bir UFO veya UFO'nun iniş yeri olabilir. Fakat böylesi muhteşem bir şeklin doğal olarak oluşması çok zor. Yapay olduğu belli oluyor. Uzaylıların dünyamızı ziyaret ettiğinin en büyük kanıtlarından biri" dedi.

Scott C. Waring, sözde UFO'ya ait görüntüleri de takipçileriyle paylaştı ve konuyla ilgili olarak yine NASA'ya suçlamalarda bulundu. Waring, NASA'nın aslında Dünya'ya gelen uzay gemilerinin bazılarını tespit edebildiğini, fakat gerçekleri sakladığını belirtti.

Waring, "Antarktika'da ortaya çıkardığım gerçek UFO'ların gezegenimizde saklandığını gösteriyor. Elimizdeki teknolojiye yakalanmadan Dünya'ya gelip gidiyorlar. Ancak NASA nadiren de olsa bu gemileri tespit edebiliyor, buna rağmen gerçekleri açıklamıyor. Bilgileri kamuoyuyla paylaşmıyor. NASA'nın açıklama yapması gerekiyor" şeklinde sözlerini sürdürdü.