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Antarktika'da kalp şeklindeki bölgede bulundu! Daha önce böylesi görülmemişti! Sebebi buzulların erimesi mi?

Antarktika, bilim insanlarının en çok çalışmalar ve araştırmalar yaptığı bölgelerin başında geliyor. Çünkü Antarktika'da Dünya'nın geçmişine ışık tutacak önemli deliller var. Bununla birlikte küresel iklim değişikliğinin buzullar üzerindeki etkisi de araştırılıyor. Ancak kısa süre önce Antarktika'da kalp şeklindeki bir alanın içinde disk yapı bulundu. Bazı kişiler bu diskin buzulların erimesinden kaynaklanabileceğini söyledi. Bazıları ise sebebinin dünya dışı olduğunu iddia etti. Bilim insanları ise şimdilik açıklama yapmadı.

Giriş Tarihi: 18.12.2021 15:49 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 16:25
Antarktika’da kalp şeklindeki bölgede bulundu! Daha önce böylesi görülmemişti! Sebebi buzulların erimesi mi?

Antarktika'da bulunan disk yapı ortalığı karıştırdı. Bu diskin kalp şeklindeki bir bölge içinde yer alması ise oldukça dikkat çekti. Disk yapı, ünlü komplo teorisyeni Scott C. Waring tarafından Google Haritalar'da bulundu.

Antarktika’da kalp şeklindeki bölgede bulundu! Daha önce böylesi görülmemişti! Sebebi buzulların erimesi mi?

Waring yaptığı açıklamada, "Disk bir yapı var, bu yapının kalp şeklindeki bölge içinde olması daha da ilgi çekici. Aslında disk yapı belki bir UFO veya UFO'nun iniş yeri olabilir. Fakat böylesi muhteşem bir şeklin doğal olarak oluşması çok zor. Yapay olduğu belli oluyor. Uzaylıların dünyamızı ziyaret ettiğinin en büyük kanıtlarından biri" dedi.

Antarktika’da kalp şeklindeki bölgede bulundu! Daha önce böylesi görülmemişti! Sebebi buzulların erimesi mi?

Scott C. Waring, sözde UFO'ya ait görüntüleri de takipçileriyle paylaştı ve konuyla ilgili olarak yine NASA'ya suçlamalarda bulundu. Waring, NASA'nın aslında Dünya'ya gelen uzay gemilerinin bazılarını tespit edebildiğini, fakat gerçekleri sakladığını belirtti.

Antarktika’da kalp şeklindeki bölgede bulundu! Daha önce böylesi görülmemişti! Sebebi buzulların erimesi mi?

Waring, "Antarktika'da ortaya çıkardığım gerçek UFO'ların gezegenimizde saklandığını gösteriyor. Elimizdeki teknolojiye yakalanmadan Dünya'ya gelip gidiyorlar. Ancak NASA nadiren de olsa bu gemileri tespit edebiliyor, buna rağmen gerçekleri açıklamıyor. Bilgileri kamuoyuyla paylaşmıyor. NASA'nın açıklama yapması gerekiyor" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Antarktika’da kalp şeklindeki bölgede bulundu! Daha önce böylesi görülmemişti! Sebebi buzulların erimesi mi?

Disk yapı ve içinde bulunduğu kalp şeklindeki bölge sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Kullanıcılardan bazıları ortada kesinlikle uzaylıların olduğunu düşünürken, bazıları ise buzullardaki şekillerin yanlış şekilde algılandığını belirtti.

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