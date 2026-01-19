AÖL SINAV SONUÇ TAKVİMİ 2026: MEB ile Açık Lise 1. Dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

AÖL sınav sonuçları, MEB'in resmi sitesi üzerinden sorgulanıyor. Sınavların tamamlanmasının ardından adaylar, sonuç tarihi ve cevap anahtarına odaklandı. Üç oturumda yapılan açık lise sınavlarında her oturum için 100 dakika süre verildi. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem AÖL yazılı sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti. Peki, AÖL sonuçları ne zaman ilan edilecek, 2026 Aralık cevap anahtarı yayımlandı mı? İşte detaylar...