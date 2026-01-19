AÖL SINAV SONUÇ TAKVİMİ 2026: MEB ile Açık Lise 1. Dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Açık Öğretim Lisesi'nin (AÖL) 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. dönem sınav maratonu Aralık ayı itibarıyla sona erdi. Açık Öğretim Ortaokulu sınavları iki oturumda yapılırken, Açık Öğretim Lisesi sınavları üç oturum şeklinde uygulandı. Sınavların tamamlanmasının ardından adaylar, sonuçların ilan edileceği tarihe odaklandı. "AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu gündemdeki yerini korurken, Aralık 2025'e ait AÖL cevap anahtarlarının yayımlanıp yayımlanmadığı da merak konusu oldu.