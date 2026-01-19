Trend Galeri Trend Yaşam AÖL SINAV SONUÇ TAKVİMİ 2026: MEB ile Açık Lise 1. Dönem sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Açık Öğretim Lisesi'nin (AÖL) 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 1. dönem sınav maratonu Aralık ayı itibarıyla sona erdi. Açık Öğretim Ortaokulu sınavları iki oturumda yapılırken, Açık Öğretim Lisesi sınavları üç oturum şeklinde uygulandı. Sınavların tamamlanmasının ardından adaylar, sonuçların ilan edileceği tarihe odaklandı. "AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu gündemdeki yerini korurken, Aralık 2025'e ait AÖL cevap anahtarlarının yayımlanıp yayımlanmadığı da merak konusu oldu.

AÖL sınav sonuçları, MEB'in resmi sitesi üzerinden sorgulanıyor. Sınavların tamamlanmasının ardından adaylar, sonuç tarihi ve cevap anahtarına odaklandı. Üç oturumda yapılan açık lise sınavlarında her oturum için 100 dakika süre verildi. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem AÖL yazılı sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti. Peki, AÖL sonuçları ne zaman ilan edilecek, 2026 Aralık cevap anahtarı yayımlandı mı? İşte detaylar...

AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB takvimine göre, 2025-2026 eğitim yılı Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav sonuçları 20 Ocak 2026 Salı günü adayların erişimine açılacak. e-Sınav ve yazılı sınav sonuçları aynı gün içerisinde ilan edilerek öğrencilerin ders bazlı notlarını görüntülemesi sağlanacak.

Sınav Tarihi: 20-21 Aralık 2025

Sonuç Açıklanma Tarihi: 20 Ocak 2026

AÇIK LİSE (AÖL) SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını herhangi bir belge beklemeksizin internet üzerinden öğrenebilecekler. Sonuç sorgulama işlemi için izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

- Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sorgulama adresi olan https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx sitesine giriş yapın.

- Açılan ekranda T.C. Kimlik Numaranız (veya öğrenci numaranız) ve şifrenizi girin.

- Güvenlik kodunu da doldurduktan sonra sisteme giriş yapın.

- Öğrenci genel bilgileri menüsü altındaki "Sınav Sonuçları" sekmesine tıklayarak aldığınız puanları görüntüleyin

AÖL 2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ BAŞLADI

Örgün ortaöğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim öğretim yılında e-Okul sisteminde aktif kaydı OLMAYAN öğrenciler 08 Ocak 2026 tarihinden - 27 Ocak 2026 tarihi mesai bitimine kadar, halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvurarak yeni kayıt işlemlerini yaptırabileceklerdir.

Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları 14-15 Mart 2026 tarihlerinde basılı evrakla okullarda, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 6 Mart 2026-13 Nisan 2026 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacaktır.