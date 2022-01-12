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Apple, App Store'da kuralların dışına çıkıyor! Alternatif ödeme sistemleri kabul edilecek

Uygulama geliştiricileri Apple ve Google'ın kestiği komisyondan dolayı şikayetçiydi. Ayrıca uygulamalar için mağazaların kendi sistemi dışında başka ödeme sistemlerinin de kullanılmasını istiyorlardı. Bilindiği üzere Epic Games bu konu yüzüne Apple ile mahkemelik olmuştu. Geçtiğimiz eylül ayında Güney Kore'de uygulama mağazalarında kesilen komisyon ve alternatif ödemelerle ilgili yeni bir yasa kabul edilmiş ve dünyada bir ilke imza atılmıştı. Şimdi bu konu hakkında bir gelişme yaşandı. Apple, App Store için Güney Kore'de adım attı. Teknoloji devi yeni yasa doğrultusunda yıllardır uyguladığı sıkı kurallarını esnetmek zorunda kaldı.

Giriş Tarihi: 12.01.2022 09:55 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 09:56
Apple, App Store’da kuralların dışına çıkıyor! Alternatif ödeme sistemleri kabul edilecek

Apple, App Store uyumluluk planlarını KCC'ye (Kore İletişim Komisyonu/Korea Communications Commission) sundu. Yeni yasaya göre hazırlanan planlar App Store'da alternatif ödeme seçeneğinin kullanılmasını içeriyor. Ancak yeni ödeme yöntemi veya yöntemlerinin ne zaman kullanılmaya başlanacağı belli değil.

Apple, App Store’da kuralların dışına çıkıyor! Alternatif ödeme sistemleri kabul edilecek

Apple konuyla ilgili olarak, "Şirket olarak Güney Kore yasalarına büyük saygı duyuyoruz. Uygulama geliştiricileriyle güçlü bir iş birliğimiz var. Koreli kullanıcılara fayda sağlayacak yeni çözüm için KCC ve geliştiricilerle çalışmayı dört gözle bekliyoruz.

Apple, App Store’da kuralların dışına çıkıyor! Alternatif ödeme sistemleri kabul edilecek

App Store'u kullanıcılarımız için güvenilir bir yer olarak tutmaya devam edeceğiz. Yapılan çalışmalarda her zaman rehberlik edeceğiz" dedi.

Apple, App Store’da kuralların dışına çıkıyor! Alternatif ödeme sistemleri kabul edilecek

Apple'ın uygulama mağazasında alternatif ödeme seçenekleri dışında, kestiği komisyonu da daha düşük tutması gerekiyor. Apple veya başka bir isim, eğer kendi mağazasında yeni yasa gereği belirtilen kurallara uymazsa yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalacak.

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