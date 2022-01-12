Apple, App Store’da kuralların dışına çıkıyor! Alternatif ödeme sistemleri kabul edilecek

Apple, App Store uyumluluk planlarını KCC'ye (Kore İletişim Komisyonu/Korea Communications Commission) sundu. Yeni yasaya göre hazırlanan planlar App Store'da alternatif ödeme seçeneğinin kullanılmasını içeriyor. Ancak yeni ödeme yöntemi veya yöntemlerinin ne zaman kullanılmaya başlanacağı belli değil.

Apple konuyla ilgili olarak, "Şirket olarak Güney Kore yasalarına büyük saygı duyuyoruz. Uygulama geliştiricileriyle güçlü bir iş birliğimiz var. Koreli kullanıcılara fayda sağlayacak yeni çözüm için KCC ve geliştiricilerle çalışmayı dört gözle bekliyoruz.

App Store'u kullanıcılarımız için güvenilir bir yer olarak tutmaya devam edeceğiz. Yapılan çalışmalarda her zaman rehberlik edeceğiz" dedi.