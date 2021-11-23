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Apple kolye, yüzük ve başka aksesuarlar çıkarabilir! Teknoloji devinin planları ortaya çıktı

Apple'ın farklı giyilebilir cihazlarla ilgilendiği ve hatta bazı prototipler geliştirdiğine dair dedikodular çıkmıştı. İddiaların üzerinden uzun zaman geçti, ancak bu durum Apple'ın söz konusu cihazlardan vazgeçtiğini de kanıtlamıyor. Apple'a ait bir patent eski dedikoduların hortlamasına neden oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.11.2021 13:59 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 14:00
Apple kolye, yüzük ve başka aksesuarlar çıkarabilir! Teknoloji devinin planları ortaya çıktı

Giyilebilir cihaz pazarı yükselişte ve bununla birlikte teknoloji devleri arasında da büyük bir rekabet var. Apple zaten akıllı saati ve AirPod ürünleriyle bu pazarda yer alıyordu, AirTag ile ürün yelpazesini biraz daha genişletti. Fakat gelecekte Apple'dan akıllı yüzük, kolye gibi başka giyilebilir cihazlar görebiliriz. Apple'ın patenti dikkatleri üstüne çekti ve söylentileri tekrar gündeme getirdi.

Apple kolye, yüzük ve başka aksesuarlar çıkarabilir! Teknoloji devinin planları ortaya çıktı

Gerçek olması durumunda büyük rağbet göreceği kesin olan birkaç ürün fikri ise dijital kolye, bilezik, anahtar halkaları gibi birçok ögeye kadar dayanıyor. Apple'ın bir süredir üzerinde durduğu akıllı yüzüklerden sonra, bu diğer aksesuar fikirleri de oldukça muhtemel.

Apple kolye, yüzük ve başka aksesuarlar çıkarabilir! Teknoloji devinin planları ortaya çıktı

Geçtiğimiz yılın sonlarında Apple, yeni akıllı gözlüğünü yönetmek için, ayrıca diğer Apple ürünlerini yönetebilmeye yarayan bir akıllı yüzük patentini almıştı. Bu fikrin gerçeğe bir adım yaklaşmış olması, diğer giyilebilir teknoloji ürünlerinin önünü açtı.

Apple kolye, yüzük ve başka aksesuarlar çıkarabilir! Teknoloji devinin planları ortaya çıktı

Kolye, bilezik, anahtar halkaları gibi günlük hayatımızda sık sık kullanılabilecek ürünlerin dijitale geçiş yapması, çok sayıda uygulama içeren tek bir ögeye dönüşmesi demek. Bu da hayatı büyük ölçüde kolaylaştıracak ve istediğimiz her işlemi elimizin altında tutacak.

Apple kolye, yüzük ve başka aksesuarlar çıkarabilir! Teknoloji devinin planları ortaya çıktı

Verilen patent, üretilecek elektronik cihazın, kullanan kişinin ya da bir nesnenin üzerine takılabileceğini işaret ediyor. Bu da yeni giyilebilir teknolojinin insanların günlük hayatta kullandığı aksesuar ve eşyalar ya da hayvanlara bağlanabilen bir tasmaya kadar uzanabileceği anlamına geliyor.

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