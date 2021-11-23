Apple kolye, yüzük ve başka aksesuarlar çıkarabilir! Teknoloji devinin planları ortaya çıktı

Giyilebilir cihaz pazarı yükselişte ve bununla birlikte teknoloji devleri arasında da büyük bir rekabet var. Apple zaten akıllı saati ve AirPod ürünleriyle bu pazarda yer alıyordu, AirTag ile ürün yelpazesini biraz daha genişletti. Fakat gelecekte Apple'dan akıllı yüzük, kolye gibi başka giyilebilir cihazlar görebiliriz. Apple'ın patenti dikkatleri üstüne çekti ve söylentileri tekrar gündeme getirdi.

Gerçek olması durumunda büyük rağbet göreceği kesin olan birkaç ürün fikri ise dijital kolye, bilezik, anahtar halkaları gibi birçok ögeye kadar dayanıyor. Apple'ın bir süredir üzerinde durduğu akıllı yüzüklerden sonra, bu diğer aksesuar fikirleri de oldukça muhtemel.

Geçtiğimiz yılın sonlarında Apple, yeni akıllı gözlüğünü yönetmek için, ayrıca diğer Apple ürünlerini yönetebilmeye yarayan bir akıllı yüzük patentini almıştı. Bu fikrin gerçeğe bir adım yaklaşmış olması, diğer giyilebilir teknoloji ürünlerinin önünü açtı.

Kolye, bilezik, anahtar halkaları gibi günlük hayatımızda sık sık kullanılabilecek ürünlerin dijitale geçiş yapması, çok sayıda uygulama içeren tek bir ögeye dönüşmesi demek. Bu da hayatı büyük ölçüde kolaylaştıracak ve istediğimiz her işlemi elimizin altında tutacak.