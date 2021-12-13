Apple Watch'un parçalanan ekranı kolunu ve damarını kesti! Apple mahkemelik oldu

ABD'nin Kuzey Kaliforniya bölge mahkemesinde görülen davada, Apple Watch'un kusurlu bir tasarıma sahip olduğu ileri sürüldü. Davacılar, pilin şiştiğinde ekranı kasadan ayırıp parçaladığını ve ekranın kenar kısımlarının da jilet kadar keskin olduğunu belirtiyor. Tüm davacılar Apple Watch ekranlarının şişen pil yüzünden kırıldığını ve tehlike yaşadığını vurguluyor.

Apple'ı mahkemeye veren tüketicilerden Chris Smith, Apple Watch Series 3 kullandığını ancak pil yüzüne parçalanan ekrandan dolayı kolunda yaralandığını ve bir damarının kesildiğini belirtti.

Apple'ı mahkemeye veren tüketicilerden Chris Smith, Apple Watch Series 3 kullandığını ancak pil yüzüne parçalanan ekrandan dolayı kolunda yaralandığını ve bir damarının kesildiğini belirtti.

Apple Watch Series 7 hariç tüm Apple Watch modelleri, Chris Smith'in kesilen kolu, damaarı ve doktor raporu da davaya dahil edilmiş durumda.