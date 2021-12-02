Apple’a kötü haber! Tüketicilerin iPhone 13’e olan ilgisi azaldı

Apple son dönemlerde yeni ürünleri ve geliştirdiği teknolojilerle değil de, daha çok çip kriziyle gündeme geldi. Son haftalarda Apple'ın çip kıtlığı nedeniyle iPhone 13 üretimini 10 milyon adet azalttığı belirtilmişti. Bazı kaynaklar, Apple'ın iPad üretiminde de kesinti yaparak, iPhone 13 üretiminin çip sıkıntısından etkilenmemesini sağladığını ileri sürmüştü. iPad'lerde ve iPhone'larda birçok bileşen aynı.

Apple, 2021'de 90 milyon iPhone 13 modeli üretmeyi planlıyordu, ancak Broadcom ve Texas Instruments yeterli bileşeni sağlayamadı.

Bloomberg'e göre Apple, 2022'de bileşenlerle üretim biraz daha iyileştiğinde açığı kapatmayı planlıyordu, ancak Bloomberg Apple'ın tedarikçilerine iPhone 13'e olan talebin azaldığını ve bu yüzden gerekli siparişleri alamayabileceğini bildirdi. Bu durum tüketicilerin iPhone 13'e olan ilgisinin azaldığı ve almaktan vazgeçtiği şeklinde yorumlandı.

Apple CEO'su Tim Cook geçtiğimiz ekim ayında yaptığı açıklamada, iPhone, iPad ve Mac'lerdeki tedarik kesintilerinin Apple'a 6 milyar dolara mal olduğunu ve tedarik sorunlarının aralık ayına kadar devam edeceğini söylemişti.