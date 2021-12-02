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Apple'a kötü haber! Tüketicilerin iPhone 13'e olan ilgisi azaldı

Apple için işler pek iyi gitmiyor görünüyor. Daha önce çip kriziyle karşı karşıya kalan ve bu sorunu aşmak için üretim sayısını düşüren Apple, tedarikçilerine iPhone 13'e olan talebin azaldığını bildirdi. Bloomberg tarafından paylaşılan bu haber tüketicilerin iPhone 13 almaktan vazgeçtiği şeklinde yorumlara neden oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.12.2021 15:27 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 15:27
Apple’a kötü haber! Tüketicilerin iPhone 13’e olan ilgisi azaldı

Apple son dönemlerde yeni ürünleri ve geliştirdiği teknolojilerle değil de, daha çok çip kriziyle gündeme geldi. Son haftalarda Apple'ın çip kıtlığı nedeniyle iPhone 13 üretimini 10 milyon adet azalttığı belirtilmişti. Bazı kaynaklar, Apple'ın iPad üretiminde de kesinti yaparak, iPhone 13 üretiminin çip sıkıntısından etkilenmemesini sağladığını ileri sürmüştü. iPad'lerde ve iPhone'larda birçok bileşen aynı.

Apple’a kötü haber! Tüketicilerin iPhone 13’e olan ilgisi azaldı

Apple, 2021'de 90 milyon iPhone 13 modeli üretmeyi planlıyordu, ancak Broadcom ve Texas Instruments yeterli bileşeni sağlayamadı.

Apple’a kötü haber! Tüketicilerin iPhone 13’e olan ilgisi azaldı

Bloomberg'e göre Apple, 2022'de bileşenlerle üretim biraz daha iyileştiğinde açığı kapatmayı planlıyordu, ancak Bloomberg Apple'ın tedarikçilerine iPhone 13'e olan talebin azaldığını ve bu yüzden gerekli siparişleri alamayabileceğini bildirdi. Bu durum tüketicilerin iPhone 13'e olan ilgisinin azaldığı ve almaktan vazgeçtiği şeklinde yorumlandı.

Apple’a kötü haber! Tüketicilerin iPhone 13’e olan ilgisi azaldı

Apple CEO'su Tim Cook geçtiğimiz ekim ayında yaptığı açıklamada, iPhone, iPad ve Mac'lerdeki tedarik kesintilerinin Apple'a 6 milyar dolara mal olduğunu ve tedarik sorunlarının aralık ayına kadar devam edeceğini söylemişti.

Apple’a kötü haber! Tüketicilerin iPhone 13’e olan ilgisi azaldı

iPhone 13 serisi piyasaya sürüldüğünde iPhone 13 ve iPhone 13 Pro modelleri hızla tükendi ve lansmandan sonraki bir ay boyunca sevkiyat süreleri uzamıştı. Tim Cook o zaman yaptığı açıklamada Apple'ın iPhone 13 üretimini ve kaynaklarını artırmak için sıkı çalıştığını söylemişti.

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