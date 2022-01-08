Apple’ı ’potansiyel ölümcül sonuçla’ suçladı! Saatlerce takip edildiğini söyledi!

Apple geçtiğimiz nisan ayında AirTag isimli ürününü piyasaya sürdü. Bu cihaz kullanıcıların kaybolan eşyalarını bulmayı sağlıyor. Anahtarlık, cüzdan, çanta veya başka bir eşyaya takılan AirTag, Bul uygulaması üzerinden takip edilebiliyor. AirTag bazı güvenlik problemleri nedeniyle birkaç kere gündeme de gelmişti. Bu sefer durum daha farklı. Brooks Nader isimli manken, cebine gizlice konulan AirTag ile 5 saat boyunca takip edildiğini söyledi ve Apple'ı suçladı.

Nader olayın geçtiğimiz günlerde New York'ta dışardayken meydana geldiğini belirtti. Genç kadın, tanımadığı yabancı birinin AirTag ile kendisini takip ettiğini söyledi ve iPhone'un "bilinmeyen bir aksesuar" uyarısı vermesiyle AirTag'i fark ettiğini açıkladı.

Brooks Nader, Instagram hikayelerde AirTag'in fotoğrafını paylaştı ve Apple'ı etiketleyip, "Apple, bu cihazın sahip olduğu tehlikeyi ve potansiyel olarak ölümcül sonuçlarını dikkate aldı mı? Bu benim AirTag'im değil. Dışardayken birisi cebime koymuş. Nasıl olduğunu fark etmedim" açıklamasını yaptı.

Bir Apple sözcüsü, "Müşterilerimizin güvenliği bizim için her şeyden daha önemli. AirTag istenmeyen izlemeyi engellemek için bir dizi güvenlik özelliğine sahiptir" dedi.