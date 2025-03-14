"Arabanı çeker misin" diye aradı! Neredeyse canında oluyordu! "Sonum bu oldu..."
Erzurum'da park yeri yüzünden çıkan kavgada sürücü ve arkadaşları, iş yeri sahibi Ahmet Taştan'ı (44) dövdü. Çapraz bağları kopan ve kırılan bacağı alçıya alınan Taştan'a 10 gün iş göremez raporu verildi. Taştan, "Reklamcılık yapıyorum. İş yerimin önünde gün boyu bir araç park etmişti. Malzeme geldiği için iş yerine boşaltamıyorduk. Otomobilin üzerindeki telefonu arayıp aracı kaldırmalarını istedim. Sonum bu oldu" dedi. Taştan'a saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Giriş Tarihi: 14.03.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 12:30