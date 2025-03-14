"Arabanı çeker misin" diye aradı! Neredeyse canında oluyordu! "Sonum bu oldu..."

"SAKIN BURAYA GELME. PUSU KURMUŞLAR"

Çevredekiler araya girdi, ayrılıp uzaklaştık. Eve geldim, iftarımı ettim. O sırada bir telefon geldi. Arayan kişi, 'Kardeş gel seninle konuşacağız' dedi. Numaranın onlara ait olduğunu anladım, 'Tamam geliyorum' dedim. Giderken bizim yanımızdaki fırında çalışan arkadaş beni cep telefonu ile arayıp, 'Sakın buraya gelme. Pusu kurmuşlar, seni dövecekler' diye uyardı. Ben konuşacağız düşüncesi ile söylediği yere gittim. Tartıştığım genç oradaydı, hemen yanına geçtim. 'Ramazandan önceyi, sonrayı niye karıştırıyorsun' dedim. Bir baktım güldü. Zaten güldüğü zaman başıma gelecekleri anladım. Arkamdan biri bana vurdu, yatırmaya çalıştı.