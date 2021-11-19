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Arabanızın farı o hale gelirse dikkat edin! Bunu bilmeyen kalmasın!

Araçların bakımlarının aksatılmaması önemlidir. Arabada ufak bir parça yüzünden arıza olabilir ve yolda kalabilirsiniz. Bakımsız bir otomobil büyük sorunlara ve masrafa yol açabiliyor. Bir aracın en önemli parçalarından biri de farlarıdır. Fakat farlar zamanla solabiliyor ve bu solgunluk ışığın gücünü de düşürüyor. Solmuş farları eski haline getirmek için pratik bir yol var. Bu yöntemle solmuş farların üstesinden gelebilirsiniz. Solmuş, sararmış farlar nasıl temizlenir? İşte o yöntem...

Giriş Tarihi: 19.11.2021 14:20 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 14:22
Arabanızın farı o hale gelirse dikkat edin! Bunu bilmeyen kalmasın!

Farlar gece yolculuğunda, karanlık ortamlarda yapılan sürüşlerde güvenlik için oldukça önemlidir. Yolu aydınlatır, karşıdan gelen araçların sizi fark etmesini sağlar, çukurları, kasisleri görmeyi sağlar. Ancak farlar zaman içinde solup, sararabiliyor. Bu durumdan kurtulmak için pratik bir yöntem var. Yapacağınız basit bir müdahale ile solmuş olan farları eski haline getirebilirsiniz. Bunun için diş macunu ve diş fırçası gerekli.

Arabanızın farı o hale gelirse dikkat edin! Bunu bilmeyen kalmasın!

Otomobil farlarınızda solma meydana geliyorsa diş macunu kullanarak bu sorunu çözebilirsiniz. İlk önce farları biraz ıslatıyoruz.

Arabanızın farı o hale gelirse dikkat edin! Bunu bilmeyen kalmasın!

Elimiz yardımıyla diş macununu farlara güzelce yayıyoruz.

Arabanızın farı o hale gelirse dikkat edin! Bunu bilmeyen kalmasın!

Sonra peçete veya havlu tercihiniz ne ise yaklaşık 3-4 dakika kadar farı güzelce ovalamaya başlıyoruz.

Arabanızın farı o hale gelirse dikkat edin! Bunu bilmeyen kalmasın!

Sonra temizliyoruz. Bu işlemi 2 kere uygularsanız daha kesin sonuç alabilirsiniz.

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