Arabanızın farı o hale gelirse dikkat edin! Bunu bilmeyen kalmasın!

Farlar gece yolculuğunda, karanlık ortamlarda yapılan sürüşlerde güvenlik için oldukça önemlidir. Yolu aydınlatır, karşıdan gelen araçların sizi fark etmesini sağlar, çukurları, kasisleri görmeyi sağlar. Ancak farlar zaman içinde solup, sararabiliyor. Bu durumdan kurtulmak için pratik bir yöntem var. Yapacağınız basit bir müdahale ile solmuş olan farları eski haline getirebilirsiniz. Bunun için diş macunu ve diş fırçası gerekli.