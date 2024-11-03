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Aracı çamlık alana uçtu, burnu bile kanamadı!

Antalya'nın Manavgat İlçesinde akılalmaz bir kaza meydan geldi. Oktay C. isimli otomobil sürücüsü takla atarak çamlık alana uçtu. Aracı takla atan Okay C. hiçbir yara almadan araçtan çıkarıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 03.11.2024 10:31 Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 10:31
Aracı çamlık alana uçtu, burnu bile kanamadı!

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi'nde meydana geldi.

Aracı çamlık alana uçtu, burnu bile kanamadı!

Edinilen bilgiye göre, Side'den Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki Oktay C.'nin kullandığı 27 AIZ 421 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak çamlık alana takla attı.

Aracı çamlık alana uçtu, burnu bile kanamadı!

Kazanın ardından olay yerine 112 sağlık ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri sevk edilirken ters dönen araçtan çıkan otomobil sürücüsü, herhangi bir sorununun olmadığını dile getirdi.

Aracı çamlık alana uçtu, burnu bile kanamadı!
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