Aracı çamlık alana uçtu, burnu bile kanamadı!

Antalya'nın Manavgat İlçesinde akılalmaz bir kaza meydan geldi. Oktay C. isimli otomobil sürücüsü takla atarak çamlık alana uçtu. Aracı takla atan Okay C. hiçbir yara almadan araçtan çıkarıldı.