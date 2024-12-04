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ARALIK AYI FAİZ KARARI: TCMB Merkez Bankası aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Yılın son Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayı faiz kararı başta altın ve döviz olmak üzere piyasalar ve yatırımcılar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Para Politikası Kurulu toplantı takvimi ile Aralık ayı faiz kararı için açıklanma tarihi belli oldu. Merkez Bankası geçtiğimiz Kasım ayında politika faizini yüzde 50'de sabit tutmuştu, şimdi ise gözler Aralık ayında açıklanacak verilere çevrildi. Peki, TCMB Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?