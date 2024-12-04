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ARALIK AYI FAİZ KARARI: TCMB Merkez Bankası aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Yılın son Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayı faiz kararı başta altın ve döviz olmak üzere piyasalar ve yatırımcılar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Para Politikası Kurulu toplantı takvimi ile Aralık ayı faiz kararı için açıklanma tarihi belli oldu. Merkez Bankası geçtiğimiz Kasım ayında politika faizini yüzde 50'de sabit tutmuştu, şimdi ise gözler Aralık ayında açıklanacak verilere çevrildi. Peki, TCMB Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Giriş Tarihi: 04.12.2024 15:43 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 15:43
ARALIK AYI FAİZ KARARI: TCMB Merkez Bankası aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) yıllık faiz kararı toplantı tarihleri belli oldu. Gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında aralık ayına ilişkin faiz kararı açıklanacak. Faizler düşecek mi arıttırılacak mı sorusu arama motorlarında hız kesmeden araştırılıyor. Peki, TCMB Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte, ayrıntılar…

ARALIK AYI FAİZ KARARI: TCMB Merkez Bankası aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

2024 KASIM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Kasım ayı faiz kararı Merkez Bankası tarafından açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu.

ARALIK AYI FAİZ KARARI: TCMB Merkez Bankası aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

MERKEZ BANKASI ARALIK AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararı 26 Aralık 2024 tarihinde düzenlenecek görüşmelerin ardından açıklanacak.

ARALIK AYI FAİZ KARARI: TCMB Merkez Bankası aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Piyasalar ve yatırımcılar tarafından Aralık ayında TCMB'nin faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Merkez Bankası'nın faiz kararını Aralık ayında alacağına dair beklentisini erkene çekildi ve 200 baz puanlık bir indirimi öngörülüyor. Bu indirimin ardından, banka politika faizinin 2025 yılı Aralık'a kadar %28,5 seviyelerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

ARALIK AYI FAİZ KARARI: TCMB Merkez Bankası aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

2024 YILI FAİZ KARARLARI

Merkez Bankası'nın 2024 yılı boyunca aldığı faiz kararları, piyasalarda enflasyon ve ekonomik büyüme beklentileri doğrultusunda büyük bir öneme sahip oldu. 2024 yılında yapılan PPK toplantılarında faiz oranları şu şekilde belirlendi:

Ocak ayı: %45
Şubat ayı: %45
Mart ayı: %50
Nisan ayı: %50
Mayıs ayı: %50
Haziran ayı: %50
Temmuz ayı: %50
Ağustos ayı: %50
Eylül ayı: %50
Ekim ve Kasım ayları: %50

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