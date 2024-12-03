Araştırma görevlisi maaşı 2025 ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkıyla araştırma görevlisi maaşı kaç TL olacak?

2025 yılı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurların yeni maaşları belli oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre enflasyon oranı yüzde 2.24 olarak belirlendi. Bununla birlikte 5 aylık enflasyon farkıyla hesaplanan maaşlar gündemdeki yerini aldı. Profesör ve araştırma görevlisi maaşlarının yanı sıra polis, öğretmen, avukat, mühendis, imam, vaiz gibi memurların alacağı zam oranları da açıklanacak. Peki, araştırma görevlisi maaşı ne kadar olacak, 5 aylık enflasyon farkıyla araştırma görevlisi aylığı kaç TL?