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Araştırma görevlisi maaşı 2025 ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkıyla araştırma görevlisi maaşı kaç TL olacak?

2025 yılı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurların yeni maaşları belli oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre enflasyon oranı yüzde 2.24 olarak belirlendi. Bununla birlikte 5 aylık enflasyon farkıyla hesaplanan maaşlar gündemdeki yerini aldı. Profesör ve araştırma görevlisi maaşlarının yanı sıra polis, öğretmen, avukat, mühendis, imam, vaiz gibi memurların alacağı zam oranları da açıklanacak. Peki, araştırma görevlisi maaşı ne kadar olacak, 5 aylık enflasyon farkıyla araştırma görevlisi aylığı kaç TL?

Giriş Tarihi: 03.12.2024 13:37 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 13:43
Araştırma görevlisi maaşı 2025 ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkıyla araştırma görevlisi maaşı kaç TL olacak?

TÜİK tarafından açıklanan veriler doğrultusunda Kasım ayı enflasyon verileri belli oldu. Yeni yıldaki memur zammı için son bir veri kalmışken 5 aylık enflasyon farkı ile meslek gruplarına göre memur maaşı zamları hesaplandı.Peki, araştırma görevlisi maaşı ne kadar olacak, 5 aylık enflasyon farkıyla araştırma görevlisi aylığı kaç TL?

Araştırma görevlisi maaşı 2025 ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkıyla araştırma görevlisi maaşı kaç TL olacak?

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, ekim ayında enflasyon aylık yüzde 2,88 olarak açıklanmıştı. Kasım ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı da netlik kazandı.

Buna göre; Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88 ve kasım ayı için de yüzde 2,24 olarak kamuoyuna açıklandı.

Araştırma görevlisi maaşı 2025 ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkıyla araştırma görevlisi maaşı kaç TL olacak?

2025 MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 14,57'lik zam farkını elde etmiş oldu.

Memurların maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkı ise yüzde 4,15 olarak kamuoyuna duyuruldu.

Bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 4,15 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 6 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 10,4 kümülatif zam meydana gelecek.

Yapılacak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için ocak ayında açıklanacak olan aralık ayı enflasyonuyla birlikte 6 aylık oranında birikimli olarak hesaplanacak.

Araştırma görevlisi maaşı 2025 ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkıyla araştırma görevlisi maaşı kaç TL olacak?

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2025 yılının ilk zammını alacak. Kasım sonu itibarıyla bu rakam yüzde 14,57'yi aşmış durumda.

Ancak 2025 yılının ocak-haziran döneminde geçerli olacak araştırma görevlisi maaşı 3 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerinin ardından netlik kazanacak.

Son veri öncesinde memur maaş tablosu şu şekilde;

Araştırma görevlisi maaşı 2025 ne kadar olacak? 5 aylık enflasyon farkıyla araştırma görevlisi maaşı kaç TL olacak?

2025 OCAK MEMUR ZAMMI İLE GÜNCEL ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAAŞ HESAPLAMA

5 aylık enflasyon oranına göre memur maaşları şu şekilde:

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