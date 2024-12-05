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Araştırmacılar insanların yaşayabileceği maksimum yaşı hesapladı! Sonuçlar sizi çok şaşırtacak...

Tıbbi gelişmeler ve yaşam kalitesindeki artış, modern insanın ortalama yaşam süresini çok daha ileriye taşıdı. Ancak insan ömrünün doğal sınırları konusunda bilim insanları hala araştırmalarını sürdürüyor. Yapılan son araştırma, bu konuda çarpıcı bulgular ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 05.12.2024 14:59 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 15:00
Araştırmacılar insanların yaşayabileceği maksimum yaşı hesapladı! Sonuçlar sizi çok şaşırtacak...

İstatistikler, yaşam süresinin istikrarlı bir şekilde arttığını ortaya koyuyor.

Araştırmacılar insanların yaşayabileceği maksimum yaşı hesapladı! Sonuçlar sizi çok şaşırtacak...

Birleşik Krallık'ta 2020-2022 döneminde doğumda beklenen yaşam süresi erkeklerde 78,6 yıl, kadınlarda 82,6 yıl olarak kaydedildi. ABD'de ise bu süre erkeklerde 74,8 yıl, kadınlarda 80,2 yıl civarında seyrediyor.

Araştırmacılar insanların yaşayabileceği maksimum yaşı hesapladı! Sonuçlar sizi çok şaşırtacak...

Kayıtlardaki en uzun yaşam örneği, 1997 yılında 122 yaşında vefat eden Fransız Jeanne Calment'e ait.

Araştırmacılar insanların yaşayabileceği maksimum yaşı hesapladı! Sonuçlar sizi çok şaşırtacak...

Uzmanlar, bu rekorun 2100 yılına kadar kırılabileceğini öngörüyor, ancak bu istisnai bir durum olarak değerlendiriliyor.

Araştırmacılar insanların yaşayabileceği maksimum yaşı hesapladı! Sonuçlar sizi çok şaşırtacak...

Sağlıklı ve uzun bir yaşam için uzmanlar, dengeli beslenme, sigaradan uzak durma ve düzenli egzersiz yapma gibi temel önerilerde bulunuyor.

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