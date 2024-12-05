Trend Galeri Trend Yaşam Araştırmacılar insanların yaşayabileceği maksimum yaşı hesapladı! Sonuçlar sizi çok şaşırtacak...

Araştırmacılar insanların yaşayabileceği maksimum yaşı hesapladı! Sonuçlar sizi çok şaşırtacak...

Tıbbi gelişmeler ve yaşam kalitesindeki artış, modern insanın ortalama yaşam süresini çok daha ileriye taşıdı. Ancak insan ömrünün doğal sınırları konusunda bilim insanları hala araştırmalarını sürdürüyor. Yapılan son araştırma, bu konuda çarpıcı bulgular ortaya koydu.