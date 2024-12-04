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Arkadaşlarını o halde görünce hüngür hüngür ağladı: Onlara bir şey olmasın ben öleyim!

Olay Antalya'da yaşandı. Seyir halindeki bir araç takla attı. Otomobildeki 5 kişi yola savruldu. 3 kişinin yaralandığı kazayı yara almadan atlatan 2 gençten biri, arkadaşlarının başından bir an olsun ayrılmadı. "Onlara bir şey olmasın ben öleyim!" diyerek ağladı...

İHA
Giriş Tarihi: 04.12.2024 11:53 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 11:53
Arkadaşlarını o halde görünce hüngür hüngür ağladı: Onlara bir şey olmasın ben öleyim!

Feci kaza Muratpaşa ilçesi İsmet Gökşen Caddesi'nde yaşandı. Akcan H.K. idaresindeki 16 ARK 89 plakalı hafif ticari araç önce levhaya çarptı, ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Arkadaşlarını o halde görünce hüngür hüngür ağladı: Onlara bir şey olmasın ben öleyim!

Kazada araçtaki 5 kişi yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Yusuf E.G., Selman B.G. ve Kaan G. yaralanırken, sürücü ile ismi öğrenilemeyen diğer genç hafif sıyrıklarla kazayı atlattı.

Arkadaşlarını o halde görünce hüngür hüngür ağladı: Onlara bir şey olmasın ben öleyim!

Yaralanan arkadaşlarının bir an olsun başından ayrılmayan 2 genç, sağlık ekiplerine zaman zaman zor anlar yaşattı.

Arkadaşlarını o halde görünce hüngür hüngür ağladı: Onlara bir şey olmasın ben öleyim!

Sağlık ekiplerinden bilgi almaya çalışan gençlerden biri, "Ağabey bu kan kaybı ne? Ne olur bir şey söyle, bir şeyi var mı?

Arkadaşlarını o halde görünce hüngür hüngür ağladı: Onlara bir şey olmasın ben öleyim!

Kardeşlerime bir şey olmasın, ben öleyim. Ben niye yaşıyorum" dedi.

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