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Arkadaşlarını o halde görünce hüngür hüngür ağladı: Onlara bir şey olmasın ben öleyim!
Arkadaşlarını o halde görünce hüngür hüngür ağladı: Onlara bir şey olmasın ben öleyim!
Olay Antalya'da yaşandı. Seyir halindeki bir araç takla attı. Otomobildeki 5 kişi yola savruldu. 3 kişinin yaralandığı kazayı yara almadan atlatan 2 gençten biri, arkadaşlarının başından bir an olsun ayrılmadı. "Onlara bir şey olmasın ben öleyim!" diyerek ağladı...
Giriş Tarihi: 04.12.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 11:53