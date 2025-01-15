Arnavutköy’de servis minibüsü dehşeti! 2 kişiyi altına aldı! 1 ölü 1 yaralı

"HASTANEYE GİTTİĞİNDE VEFAT ETMİŞ"



Yine olayla alakalı konuşan Aykut Aktaş, "Sabah erken saatlerinde hava hala karanlık olduğu için büyük ihtimalle göremediği için iki kişiye çarpıyor. Burada yaşıyordu, ambulans ile hastaneye gittiğinde vefat etmiş. Bu yol gerçekten çok tehlikeli bir yol biz dilekçeler verdik ve bu yolun değişmesini istiyoruz buradan öğrencilerde gelip geçiyor ama bu üzücü yol oldu. İşyeri servisiydi çarpan camii cemaati olarak bu durumdan çok muzdaribiz çözülmesini talep ediyoruz." Şeklinde konuştu.