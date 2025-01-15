Arnavutköy'de servis minibüsü dehşeti! 2 kişiyi altına aldı! 1 ölü 1 yaralı
İstanbul Arnavutköy'de evlerinin bulunduğu istikamete doğru yürüyen 2 kişiye servis minibüsü çarptı. 2 yaralı hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavileri devam eden 2 kişiden Mehmet Gümüşay isimli şahıs hayatını kaybetti. Olayı gören "Sesi duyunca baktık minibüs onlara çarptı ve sürükledi. Biz koştuk baktık Mehmet yerde yatıyor, biz buraya geçtiğimizde onlarda yolun ortasındaydı. Biz geçtik onlara çarptı minibüs" dedi.
Giriş Tarihi: 15.01.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 10:01