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Artık WhatsApp mesajlarında... Yeni özellik ortaya çıktı

WhatsApp kullanıcılardan gelen geri dönüşümlere göre uygulamasını değiştirmeye devam ediyor. Şirketin birden fazla yeni özellik üzerinde çalıştığı biliniyordu. WA Beta Info ve birkaç farklı kaynak tarafından söz konusu yeniliklerle ilgili haberler paylaşılmıştı. Şimdi yeni yayınlanan bir rapora göre WhatsApp, kullanıcıların bir süreden beridir mesajlaşmayla ilgili talep ettiği bir özelliği gündemine aldı ve beta güncellemesinde bu özelliği test etmeye başladı. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 23.11.2021 15:53 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 15:56
Artık WhatsApp mesajlarında... Yeni özellik ortaya çıktı

Dünya çapında yaklaşık 1,6 milyar kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir özelliği devreye sokmaya hazırlanıyor.

Artık WhatsApp mesajlarında... Yeni özellik ortaya çıktı

Beta versiyonu dağıtıma çıkan güncellemeyle birçok uygulamada olan özellik WhatsApp'a da gelecek. Anroid kullanıcıları için 2.21.24.8 Beta versiyonu dağıtıma sokan WhatsApp'ta mesajlara tepki vermek mümkün olacak.

Artık WhatsApp mesajlarında... Yeni özellik ortaya çıktı

Buna benzer bir özellik Facebook ve Instagram'da da bulunuyor. Meta (Facebook'un yeni adı) çatısı altındaki WhatsApp'taki bu güncellemenin ne zaman herkese açılacağı belli değil. Yani artık bir mesaja cevap vermek yerine sadece mesajı beğenebilirsiniz.

Artık WhatsApp mesajlarında... Yeni özellik ortaya çıktı

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta mesajlar uçtan uca şifreleme yöntemiyle korunuyordu.

Artık WhatsApp mesajlarında... Yeni özellik ortaya çıktı

Ancak aynı durum yedekleme için geçerli değil. Şirket bazı kullanıcılar tarafından güvenlik açığı olarak değerlendirilen bu uygulamada değişikliğe gidiyor.

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