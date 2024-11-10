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ASGARİ ÜCRET 2025 ZAMMI SON DAKİKA: "O rakam için hesaplar yapıldı!" Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelir?

Asgari ücret zammı 2025 Ocak ayı için yeni hesaplar ve yeni rakam görüşmeleri başlıyor. Rakamlar araştırılırken Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tespit komisyonunun toplanacağı tarih hakkında açıklamalarda bulundu. İşçi ve iş veren temsilcilerinin bir araya gelerek 2025 yılı boyunca geçerli olacak ücretleri belirleyeceği toplantı için geri sayım sürüyor. Enflasyon oranlarının direkt etki edeceği zam oranı için dört aylık enflasyon verileri netleşti. Yıllık enflasyonun da belirlenmesi ile birlikte yeni rakam ortaya çıkmış olacak. Peki 2025 asgari ücret zammı ne kadar kaç TL olacak? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 10.11.2024 21:20 Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 21:20
ASGARİ ÜCRET 2025 ZAMMI SON DAKİKA: O rakam için hesaplar yapıldı! Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelir?

2025 asgari ücret zammı hesaplamaları sürüyor. Geçtiğimiz son iki yıl dışında her yıl ocak ayında belirlenen zamlı rakam bir yıl boyunca geçerliliğini koruyor. İşçi ve işveren temsilcilerinin de iş birliği sonucunda ortaya çıkan rakam için bekleyiş başladı. Tablo şekilleniyor. işte 2025 Ocak asgari ücret zammı hesaplamaları ve detaylar

ASGARİ ÜCRET 2025 ZAMMI SON DAKİKA: O rakam için hesaplar yapıldı! Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelir?

EKİM ENFLASYON VERİLERİ NETLEŞTİ!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ekim ayı enflasyon verileri açıklandı.

Buna göre; Enflasyon ekim ayında aylık bazda yüzde 2,88 yükseliş kaydetti.

ASGARİ ÜCRET 2025 ZAMMI SON DAKİKA: O rakam için hesaplar yapıldı! Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelir?

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücrete ilişkin çalışmalarını Aralık ayında gerçekleşek 2025 asgari ücretini kamuoyuna açıklanacak. Yeni ücret asgari ücretle çalışanlar kadar diğer ücretli çalışanlar için de bir gösterge olarak ele alınacak.

ASGARİ ÜCRET 2025 ZAMMI SON DAKİKA: O rakam için hesaplar yapıldı! Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelir?

BÜTÇE GÖRÜŞME 15 KASIM'DA BAŞLIYOR!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 15 Kasım'da merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını kamuoyuna duyuracak.

Kasımda milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren asgari ücrete yönelik açıklamalara da odaklanılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada, "2025'ten itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz var. Aralık ayı başında bu süreci başlatacağız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ASGARİ ÜCRET 2025 ZAMMI SON DAKİKA: O rakam için hesaplar yapıldı! Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelir?
BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Asgari ücret ile ilgili açıklama yapan Bakan Işıkhan şunları söyledi:
Asgari ücret ülkemizde ve tüm dünyada en düşük ücreti belirleyen bir ücret niteliğinde. Minimum ücreti ifade etmektedir. Çalışanlarımızı ve dolaylı olarak ailelerini etkileyen bir durum. Çalışma hayatımızın temel konularından bir tanesi. Asgari ücreti tek başımıza hükümet olarak belirlediğimiz konu değil. İnşallah Aralık ayının ilk haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını başlatacak. Belirli bir zaman aralığında 31 Aralık'a kadar netleştirip yayımlamak zorundayız Resmi Gazete'de. Aralık ayında kamuoyuyla paylaşma imkanımız olacak.
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