ASGARİ ÜCRET 2025 ZAMMI SON DAKİKA: "O rakam için hesaplar yapıldı!" Asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelir?

Asgari ücret zammı 2025 Ocak ayı için yeni hesaplar ve yeni rakam görüşmeleri başlıyor. Rakamlar araştırılırken Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tespit komisyonunun toplanacağı tarih hakkında açıklamalarda bulundu. İşçi ve iş veren temsilcilerinin bir araya gelerek 2025 yılı boyunca geçerli olacak ücretleri belirleyeceği toplantı için geri sayım sürüyor. Enflasyon oranlarının direkt etki edeceği zam oranı için dört aylık enflasyon verileri netleşti. Yıllık enflasyonun da belirlenmesi ile birlikte yeni rakam ortaya çıkmış olacak. Peki 2025 asgari ücret zammı ne kadar kaç TL olacak? İşte detaylar