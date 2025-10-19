ASGARİ ÜCRET 2026 ZAM ORANI BEKLENİYOR! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, komisyon ne zaman toplanacak?

Asgari ücret zammıyla birlikte gelirlerden etkilenecek kalemler şöyle sıralanabilir:
Tüm çalışanların maaşı yükselecek: Asgari ücret zammı, sadece asgari ücretlileri değil, daha yüksek maaş alan çalışanları da etkileyecek. Artan maaşlarla birlikte işsizlik, tazminat ve iş göremezlik ödenekleri de artacak. Direkt gelir artışı 8 milyona yakın işçiyi kapsayacak.
Vergi dışı kazanç tutarı yükselecek
İşsizlik maaşı artacak:
En düşük işsizlik maaşı, asgari ücretin %40'ı kadar olacak.
En yüksek işsizlik maaşı, brüt asgari ücretin %80'i kadar hesaplanacak.
Kıdem ve ihbar tazminatları yükselecek:
Rapor parası artacak: Doğum iznindeki annele ve raporlu işçilere ödenecek paralar, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacak.
Doğum izni ödeneği yükselecek: Annelere doğum izninde verilen iş göremezlik ödeneğinin en düşük tutarı artacak.
Yarı zamanlı çalışan annelere İŞKUR ödemesi artacak.
Stajyer maaşları zamlanacak.
Sosyal yardım ödemeleri değişecek: Çalışabilir durumda olan sosyal yardım alanlara verilen iş arama ve bulma yardımı güncellenecek.
BES devlet katkısı limiti yükselecek.
Esnafın ödeyeceği tutarlar değişecek.
Sosyal yardımlardan yararlanma gelir sınırı artacak.
Genel Sağlık Sigortası priminde gelir sınırı yükselecek: Devlet tarafından ödenecek primler için bakılan gelir limiti artacak.