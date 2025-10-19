Trend Galeri Trend Yaşam ASGARİ ÜCRET 2026 ZAM ORANI BEKLENİYOR! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, komisyon ne zaman toplanacak?

ASGARİ ÜCRET 2026 ZAM ORANI BEKLENİYOR! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, komisyon ne zaman toplanacak?

Milyonlarca çalışan, 2026 yılı için asgari ücret artışı konusunda açıklamaları bekliyor. Ekonomik göstergeler ve enflasyon verileri, zam oranına dair tahminleri gündeme taşıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında toplantı yapması öngörülüyor. Şu an 22.104 lira olan asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağı ise merak konusu. Peki, 2026 asgari ücreti ne kadar olacak ve komisyon ne zaman görüşmelere başlayacak?

Giriş Tarihi: 19.10.2025 14:29 Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 14:33
ASGARİ ÜCRET 2026 ZAM ORANI BEKLENİYOR! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, komisyon ne zaman toplanacak?

Yılın son aylarına yaklaşılırken tüm gözler 2026 yılı asgari ücret zammına çevrildi. 2025 yılı enflasyon verileri, yeni yıl maaş artışının belirlenmesinde önemli bir gösterge olacak. İşçi ve işveren temsilcilerinin katılacağı toplantılarda masaya yatırılacak rakamlar üzerinde enflasyon verileri belirleyici olacak. İşte 2026 yılı asgari ücret beklentileri ve olası zam senaryoları…

ASGARİ ÜCRET 2026 ZAM ORANI BEKLENİYOR! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, komisyon ne zaman toplanacak?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI BEKLENİYOR

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini ele almak için 21 Ekim'de toplanacak.

Danışma kurulu daha önce de 9 Ekim'de "Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması" gündemiyle toplanmıştı.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, 2026 yılı asgari ücret belirleme görüşmeleri kapsamında yapılacak komisyon toplantılarının ise Aralık ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen bu toplantılara işçi ve işveren temsilcileri katılım sağlıyor.
Komisyon, TÜİK'in enflasyon verileri ve yıl sonu ekonomik göstergeleri dikkate alarak yeni asgari ücreti açıklayacak.

ASGARİ ÜCRET 2026 ZAM ORANI BEKLENİYOR! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, komisyon ne zaman toplanacak?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI ENFLASYON VERİLERİNE GÖRE BELİRLENECEK

Asgari ücretin tespitinde, öncelikle geçim endeksleri, bütçe dengesi ve istihdamın korunması gibi faktörler dikkate alınacak. Ancak zam oranını belirlemede en kritik gösterge enflasyon rakamları olacak. Son 10 yıllık uygulamalara bakıldığında, birkaç istisna dışında asgari ücret artışlarının genellikle bir önceki yılın enflasyonunun üzerinde gerçekleştiği görülüyor. Bu nedenle, 2026 yılı için yapılacak asgari ücret artışının da 2025 enflasyon oranının üzerinde olması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET 2026 ZAM ORANI BEKLENİYOR! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, komisyon ne zaman toplanacak?

BRÜT VE NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Yılda bir kez her yıl ocak ayında artış yaşayan asgari ücret 2025 ocak zammı sonrası brüt 26 bin 005 lira 50 kuruş olarak, net ise 22 bin 104 lira olarak uygulanmaya başladı.

ASGARİ ÜCRET 2026 ZAM ORANI BEKLENİYOR! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, komisyon ne zaman toplanacak?

Asgari ücret zammıyla birlikte gelirlerden etkilenecek kalemler şöyle sıralanabilir:

Tüm çalışanların maaşı yükselecek: Asgari ücret zammı, sadece asgari ücretlileri değil, daha yüksek maaş alan çalışanları da etkileyecek. Artan maaşlarla birlikte işsizlik, tazminat ve iş göremezlik ödenekleri de artacak. Direkt gelir artışı 8 milyona yakın işçiyi kapsayacak.

Vergi dışı kazanç tutarı yükselecek

İşsizlik maaşı artacak:

En düşük işsizlik maaşı, asgari ücretin %40'ı kadar olacak.

En yüksek işsizlik maaşı, brüt asgari ücretin %80'i kadar hesaplanacak.

Kıdem ve ihbar tazminatları yükselecek:

Rapor parası artacak: Doğum iznindeki annele ve raporlu işçilere ödenecek paralar, brüt asgari ücret üzerinden hesaplanacak.

Doğum izni ödeneği yükselecek: Annelere doğum izninde verilen iş göremezlik ödeneğinin en düşük tutarı artacak.

Yarı zamanlı çalışan annelere İŞKUR ödemesi artacak.

Stajyer maaşları zamlanacak.

Sosyal yardım ödemeleri değişecek: Çalışabilir durumda olan sosyal yardım alanlara verilen iş arama ve bulma yardımı güncellenecek.

BES devlet katkısı limiti yükselecek.

Esnafın ödeyeceği tutarlar değişecek.

Sosyal yardımlardan yararlanma gelir sınırı artacak.

Genel Sağlık Sigortası priminde gelir sınırı yükselecek: Devlet tarafından ödenecek primler için bakılan gelir limiti artacak.

ASGARİ ÜCRET 2026 ZAM ORANI BEKLENİYOR! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, komisyon ne zaman toplanacak?

2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

MEVCUT ASGARİ ÜCRET
Brüt ücret: 26.005 TL
Net ücret: 22.104 TL

YÜZDE 28.5 ARTARSA
Brüt ücret: 33,417 TL
Net ücret: 28.403 TL

ASGARİ ÜCRET 2026 ZAM ORANI BEKLENİYOR! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, komisyon ne zaman toplanacak?

YÜZDE 30 ARTARSA
Brüt ücret: 33.807 TL
Net ücret: 28.736 TL

YÜZDE 35 ARTARSA
Brüt ücret: 35.107 TL
Net ücret: 29.841 TL

ASGARİ ÜCRET 2026 ZAM ORANI BEKLENİYOR! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, komisyon ne zaman toplanacak?

YÜZDE 40 ARTARSA
Brüt ücret: 36.407 TL
Net ücret: 30.946 TL

YÜZDE 50 ARTARSA
Brüt ücret: 39.008 TL

Net ücret: 33.156 TL