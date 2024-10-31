ASGARİ ÜCRET OCAK ZAMMI HESAPLAMA 2025: 25 bin TL gündemde! Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

Asgari ücret 2025 Ocak zammı son dakika gelişmeleri vatandaşların gündemine yerleşti. Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'ın açıklamasıyla birlikte Tespit Komisyonu toplantıları yakında başlayacak. İşçi ve işveren temsilcilerinin bir araya gelmeleri ile oluşacak rakam 2025 yılı boyunca geçerli olacak. Son olarak net 17 bin 2 TL olarak belirlenen ücret için Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 Kasım'da merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını duyuracak. Peki yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?