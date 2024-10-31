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ASGARİ ÜCRET OCAK ZAMMI HESAPLAMA 2025: 25 bin TL gündemde! Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

Asgari ücret 2025 Ocak zammı son dakika gelişmeleri vatandaşların gündemine yerleşti. Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'ın açıklamasıyla birlikte Tespit Komisyonu toplantıları yakında başlayacak. İşçi ve işveren temsilcilerinin bir araya gelmeleri ile oluşacak rakam 2025 yılı boyunca geçerli olacak. Son olarak net 17 bin 2 TL olarak belirlenen ücret için Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 Kasım'da merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını duyuracak. Peki yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

Giriş Tarihi: 31.10.2024 21:24 Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 21:24
ASGARİ ÜCRET OCAK ZAMMI HESAPLAMA 2025: 25 bin TL gündemde! Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

Asgari ücret zammı için bekleyiş sürerken görüşmeler için Aralık ayı işaret edildi. Bakan Vedat işıkhan'ın açıklamaları ile birlikte yıl sonuna doğru iş veren ve işçi temsilcileri bir araya gelecek. Geçtiğimiz yıl %49'luk zam oranından sonra yeni ücret için enflasyon verileri büyük oranda etki edecek. İşte 2025 Ocak asgari ücret zammı detayları

ASGARİ ÜCRET OCAK ZAMMI HESAPLAMA 2025: 25 bin TL gündemde! Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

BÜTÇE İÇİN 15 KASIM İŞARET EDİLDİ!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 15 Kasım'da merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını kamuoyuna duyuracak.

Kasımda milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren asgari ücrete yönelik açıklamalara da odaklanılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada, "2025'ten itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz var. Aralık ayı başında bu süreci başlatacağız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ASGARİ ÜCRET OCAK ZAMMI HESAPLAMA 2025: 25 bin TL gündemde! Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni yılda asgari ücrete yapılacak zam hakkında açıklamalarda bulundu. Işıkhan'ın açıklamalarına göre asgari ücret için ilk toplantı Aralık ayında gerçekleşecek.

ASGARİ ÜCRET OCAK ZAMMI HESAPLAMA 2025: 25 bin TL gündemde! Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

BAKAN IŞIKHAN ASGARİ ÜCRET HAKKINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan "Asgari ücrette hükümet olarak tek başımıza karar verdiğimiz konu değil. Aralık ayının başında işçi, işveren temsilcileriyle süreci başlatacağız" dedi.

ASGARİ ÜCRET OCAK ZAMMI HESAPLAMA 2025: 25 bin TL gündemde! Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?

YENİ ASGARİ ÜCRET 25 BİN TL Mİ OLACAK?
Yıllık enflasyonun dikkate alınacağı asgari ücret zammı için yıl sonu tahminleri değerlendiriliyor. Orta Vadeli Program (OVP) yıl sonu enflasyonunun yüzde 41,50 olarak ön plana çıkması nedeniyle masadaki ilk artışın bu oran üzerinden başlaması bekleniyor.
Beklendiği üzere asgari ücret yüzde 41,50 oranında arttığı takdirde net rakam 24 bin 57 lirayı buluyor.
Yüzde 41 ila 45 arasında çıkan yılsonu tahminlerine göre yüzde 45 zam alınması halinde bu kez yeni asgari ücret 25 bin lirayı aşacak.

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