Trend Galeri Trend Yaşam ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! Gözler üçüncü toplantıya çevrildi: 11 farkı zam senaryosu ortaya çıktı: İşte detaylar

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! Gözler üçüncü toplantıya çevrildi: 11 farkı zam senaryosu ortaya çıktı: İşte detaylar

Asgari ücret için zam pazarlığı 10 Aralık tarihinde başladı.Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 16 Aralık'ta gerçekleştirilen ikinci toplantının ardından işçi kanadından "Rakam konuşulmadı" açıklaması geldi. Asgari ücret zammı için senaryolar netleşirken gözler üçüncü toplantıya çevrildi. 2025 asgari ücret zammının belirlenmesinde enflasyon rakamları etkili olacak.

Giriş Tarihi: 17.12.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 12:07
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! Gözler üçüncü toplantıya çevrildi: 11 farkı zam senaryosu ortaya çıktı: İşte detaylar

Asgari ücret için yapılacak zam oranı tüm Türkiye tarafından merakla takip ediliyor. Yeni yılda uygulanacak asgari ücret zammı milyonlarca ücretli çalışanın maaşını etkileyecek. Bununla beraber kıdem tazminatı taban tutarından GSS primlerine kadar pek çok alanda yapılan ödemeler de değişecek. Asgari ücret zam pazarlığında 3 randevunun tarihi ise henüz belli olmadı. Peki, 2025 asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! Gözler üçüncü toplantıya çevrildi: 11 farkı zam senaryosu ortaya çıktı: İşte detaylar

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Asgari ücret ilk toplantısı 10 Aralık tarihinde gerçekleşti. İkinci toplantı ise 16 Aralık'ta saat 14:30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Çalışma Genel Müdürü Mehmet başkanlığında toplandı. Her iki toplantıda da herhangi bir rakam telaffuz edilmedi. Görüşmelerin ardından açıklama yapan TÜRK-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar, üçüncü asgari ücret toplantısının tarihini haftaya bildirileceklerini ifade etti.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! Gözler üçüncü toplantıya çevrildi: 11 farkı zam senaryosu ortaya çıktı: İşte detaylar

İLK AÇIKLAMA TÜRK-İŞ'TEN GELDİ

İkinci toplantı sonrası ilk açıklama TÜRK-İŞ tarafından yapıldı. TÜRK-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar, "Toplantılarda rakam belirlenmediğini dolayısıyla son açıklama saatine 10 dakika kala rakama ilişkin açıklama yapıldığını ve dolayısıyla hiçbir yaptırım gücümüzün olmadığını söyledik.Dolayısıyla bunun karşılığında gerek işveren temsilcilerimiz gerek hükümet temsilcileri bir rakam açıklayın dedik. Bu rakam üzerinde kamuoyuyla paylaşalım, kamuoyunda bu rakamları gündeme getirelim, ona göre bir yol çizelim dedik. Ancak rakam açıklanmadı" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! Gözler üçüncü toplantıya çevrildi: 11 farkı zam senaryosu ortaya çıktı: İşte detaylar

2025 ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Asgari ücret görüşmelerinden henüz bir sonuç çıkmazken zam senaryoları gündeme gelmeye devam ediyor. Ocak 2024'te asgari ücret zammı 49,11 olarak açıklandı.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! Gözler üçüncü toplantıya çevrildi: 11 farkı zam senaryosu ortaya çıktı: İşte detaylar

Ortaya atılan zam senaryoları şu şekilde:

Yüzde 21 zam: 20.570 TL
Yüzde 25 zam: 21.252 TL

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