ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! Gözler üçüncü toplantıya çevrildi: 11 farkı zam senaryosu ortaya çıktı: İşte detaylar

Asgari ücret için yapılacak zam oranı tüm Türkiye tarafından merakla takip ediliyor. Yeni yılda uygulanacak asgari ücret zammı milyonlarca ücretli çalışanın maaşını etkileyecek. Bununla beraber kıdem tazminatı taban tutarından GSS primlerine kadar pek çok alanda yapılan ödemeler de değişecek. Asgari ücret zam pazarlığında 3 randevunun tarihi ise henüz belli olmadı. Peki, 2025 asgari ücret ne kadar olacak?