Trend
Galeri
Trend Yaşam
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! Gözler üçüncü toplantıya çevrildi: 11 farkı zam senaryosu ortaya çıktı: İşte detaylar
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! Gözler üçüncü toplantıya çevrildi: 11 farkı zam senaryosu ortaya çıktı: İşte detaylar
Asgari ücret için zam pazarlığı 10 Aralık tarihinde başladı.Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 16 Aralık'ta gerçekleştirilen ikinci toplantının ardından işçi kanadından "Rakam konuşulmadı" açıklaması geldi. Asgari ücret zammı için senaryolar netleşirken gözler üçüncü toplantıya çevrildi. 2025 asgari ücret zammının belirlenmesinde enflasyon rakamları etkili olacak.
Giriş Tarihi: 17.12.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 12:07