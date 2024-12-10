ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTI TAKVİMİ: Asgari ücret için görüşmeler ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Asgari ücret 2025 yılı için yapılacak düzenlemelerle ilgili kritik süreç başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 10 Aralık Salı günü gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin belirlenmesinde, hem işçilerin hem de işverenlerin çıkarlarını dengeli bir şekilde gözeterek maksimum faydayı sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Şimdi ise gözler, komisyonun ikinci ve üçüncü toplantılarına çevrildi. Peki, 2024 yılı asgari ücret tespit komisyonu toplantılarının tarihleri ne zaman, saat kaçta ve hangi gün yapılacak?