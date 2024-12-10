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ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTI TAKVİMİ: Asgari ücret için görüşmeler ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Asgari ücret 2025 yılı için yapılacak düzenlemelerle ilgili kritik süreç başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 10 Aralık Salı günü gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücretin belirlenmesinde, hem işçilerin hem de işverenlerin çıkarlarını dengeli bir şekilde gözeterek maksimum faydayı sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Şimdi ise gözler, komisyonun ikinci ve üçüncü toplantılarına çevrildi. Peki, 2024 yılı asgari ücret tespit komisyonu toplantılarının tarihleri ne zaman, saat kaçta ve hangi gün yapılacak?

Giriş Tarihi: 10.12.2024 19:25 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 19:25
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTI TAKVİMİ: Asgari ücret için görüşmeler ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024 yılı asgari ücretini belirlemek amacıyla ilk toplantısını 10 Aralık'ta gerçekleştirdi. Komisyon, aralık ayı boyunca sürecek olan çalışmalarına devam ediyor ve asgari ücretin belirlenmesi sürecindeki ikinci ve üçüncü toplantılarının tarihleri de merak ediliyor. Peki, 2024 yılı asgari ücret tespit komisyonu toplantılarının tarihleri ne zaman, saat kaçta ve hangi gün yapılacak? İşte, ayrıntılar...

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTI TAKVİMİ: Asgari ücret için görüşmeler ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2. toplantısı, 16 Aralık'ta gerçekleştirilecek. 3. toplantının tarihi ise, bir sonraki görüşmede netlik kazanacak.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTI TAKVİMİ: Asgari ücret için görüşmeler ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

BAKAN IŞIKHAN: HEM İŞÇİ HEM DE İŞVEREN LEHİNE OLACAK

Bakan Işıkhan, toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde gazetecilere açıklama yaptı. Işıkhan, toplantının hayırlı olması temennisinde bulunarak şunları kaydetti: Hem işçinin hem de işverenin lehine olabilecek, maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeyi hedefliyoruz. Bu ücreti belirleyecek olan da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'dur. Çalışmalara başlayacağız. Rakamlar üzerine şu an konuşmak için çok erken.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTI TAKVİMİ: Asgari ücret için görüşmeler ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NİHAİ KARARI VERECEK

Mutlaka bir rakam olacak, aralık ayının sonuna geldiğimizde. Tespit Komisyonumuz nihai kararı verdiğinde milletimizin bilgisine sunacağız. Daha önce başarıyla, sosyal diyalog mekanizmalarımızı geliştirdik ve çok başarılı sonuçlar aldık. Çünkü iletişimi kuruyoruz. Hem işçi hem işveren hem de hükümet temsilcisi olarak bizler bu iletişimi inşallah sürdüreceğiz.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTI TAKVİMİ: Asgari ücret için görüşmeler ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret, yasal düzenlemelere göre, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere toplam 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirlemek için aralık ayında düzenlenen toplantılarda bir araya geliyor.

Komisyona, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından atanan bir başkan başkanlık eder. Komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oyların eşit olması durumunda ise başkanın bulunduğu tarafın oyu çoğunluk olarak kabul edilir.

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