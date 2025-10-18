Trend Galeri Trend Yaşam ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN GERİ SAYIM! Enflasyon rakamları etkili olacak! 2026 asgari ücret ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışan, 2026 yılı için asgari ücret artışı konusunda açıklamaları bekliyor. Ekonomik göstergeler ve enflasyon verileri, zam oranına dair tahminleri gündeme taşıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında toplantı yapması öngörülüyor. Şu an 22.104 lira olan asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağı ise merak konusu. Peki, 2026 asgari ücreti ne kadar olacak ve komisyon ne zaman görüşmelere başlayacak?