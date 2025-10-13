ASGARİ ÜCRET ZAMMI üzerinde enflasyon etkili olacak! 2026 asgari ücret ne kadar olacak?

BRÜT VE NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Yılda bir kez her yıl ocak ayında artış yaşayan asgari ücret 2025 ocak zammı sonrası brüt 26 bin 005 lira 50 kuruş olarak, net ise 22 bin 104 lira olarak uygulanmaya başladı.