Aşının mucidi Uğur Şahin Omicron varyantı hakkında konuştu: Net tarih verdi!

BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin Omicron varynatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Omicron varyantının yayılma hızına dikkat çeken Uğur Şahin üçüncü dozun ne zaman yapılması gerektiğini açıkladı. Alman Der Spiegel dergisine konuşan Şahin, Virüsün bu zamana kadar tespit edilmiş en çok mutasyona uğradığı varyant olan Omicron'un 'kısmen' aşılardan kaçabildiğini belirtti. İşte Uğur Şahin'in açıklamaları ve Omicron varyantı belirtileri...

SÜRE VERDİ Alman Der Spiegel dergisine konuşan Prof. Dr. Uğur Şahin, Omicron varyantı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şahin, "Eğer Omicron varyantı yayılmaya devam ederse ikinci doz aşıdan 3 ay sonra yeni bir aşı yapmak gerekir" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'nünaçıklamalarına göre Omicron varyantının diğer varyantlardan daha hızlı yayıldığı anca öldürücü etkisi bulunmadığı açıklanmıştı. Prof. Dr. Uğur Şahin, yayılma hızına dikat çekerek "Eğer Omicron varyantı bu şekilde yayılmaya devam ederse, iki doz aşıdan üç ay sonra hatırlatma dozunu yapmak mantıklı olur." değerlendirmesinde bulundu.

AŞILARLA KORUMA ALTINA ALINABİLİR Şahin, Omicron varyantı kısmen aşılardan kaçabiliyor ancak aşılarla kontrol altına alınabilir. Fakat aşıların ne kadar koruma sağladığı ve bu korumanın ne kadar süre devam ettiğini belirlemek için daha çok veriye ihtiyacımız var" dedi.