Aşk ve Gözyaşı 6. bölüm izle: ATV ile Aşk ve Gözyaşı yeni bölüm izle

Aşk ve Gözyaşı'nın 5. bölümünde yaşananlar, Meyra ve Selim'in hayatını kökten değiştirdi. Meyra'nın hastalığının ilerlemesi ve Ercan'ın entrikaları sonucu Selim'in öfkesine yenik düşerek Ercan'ı dövmesi, korkunç bir sona neden oldu. Dizinin tutkunları, bu akşamki bölümde yaşanacak büyük zaman atlaması ve Meyra ile Selim'in ayrılık sonrası karşılaşmalarını merakla bekliyor. İşte, ATV ile Aşk ve Gözyaşı 6. bölüm izle linki: