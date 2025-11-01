Aşk ve Gözyaşı 6. bölüm yayınlandı mı? ATV Aşk ve Gözyaşı son bölüm takip ediliyor!
ATV'nin iddialı dizisi Aşk ve Gözyaşı, bir haftalık aranın ardından bu akşam (31 Ekim 2025 Cuma) büyük bir heyecanla beklenen 6. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Meyra'nın hastalığı ve Ercan'ın ölümü sonrası tüm hikayenin yeniden yazıldığı yeni bölümde, 10 aylık zaman atlaması yaşanıyor. Selim cinayet şüphelisi olarak hapse girerken, Meyra Almanya'ya götürülüyor. Peki Aşk ve Gözyaşı 6. bölüm yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 01.11.2025 00:33
Güncelleme Tarihi: 01.11.2025 00:34