"Aslan" bebeğin ölümünde ihmal iddiası! Doktor acil olarak odaya alarak 'Eyvah!' dedi...

Korkunç olay İstanbul'un Ümraniye ilçesi'nde meydana geldi. Doğuma kısa süre kala şiddetli sancılarla özel hastanenin acil servisine başvuran Dilan Korkmaz, iddiaya göre dahiliye bölümüne yönlendirildi. Burada serum takılan ve bir süre sonra taburcu edilen Korkmaz, kanama ve sancı şikayetleri ile tekrar hastaneye başvurdu. Talihsiz anne karnında kalbi durduğu öğrenilen " Aslan" bebek, doktorlan müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Anne Korkmaz ise kan kaybı sebebiyle ölümden döndü. Aile hastanenin ihmali olduğunu öne sürerek şikayetçi oldu.