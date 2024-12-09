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Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler Atalanta maçında forma giyecek mi?

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Atalanta'ya konuk olacak. 5 maç sonunda topladığı 6 puanla grupta 24. sırada yer alan İspanyol ekibi, İtalya deplasmanında galip gelerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Diğer yandan, Atalanta 11 puanla 5. sırada bulunuyor ve kendi sahasında galibiyet elde etmek için mücadele edecek. Carlo Ancelotti'nin maç öncesindeki kadro tercihleri merakla beklenirken, Arda Güler'in maçta forma giyip giymeyeceği ise merak konusu. Peki, Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 09.12.2024 19:27 Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 19:29
Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler Atalanta maçında forma giyecek mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. hafta maçları kapsamında Atalanta ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Ligde bu sezon beklentilerin altında kalan eflatun-beyazlılar, Atalanta deplasmanından 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Milli yıldızımız Arda Güler'in Atalanta karşısında oynayıp oynamayacağı ise arama motorlarında mercek altına alındı. İşte, Atalanta - Real Madrid maçı ile ilişkin ayrıntılar haberin devamında...

Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler Atalanta maçında forma giyecek mi?

ATALANTA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında düzenlenecek Atalanta - Real Madrid maçı, 10 Aralık Salı günü oynanacak ve saat 23:00'te başlayacak.

Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler Atalanta maçında forma giyecek mi?

ATALANTA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Stadio di Bergamo'da Atalanta'nın ev sahipliğinde oynanacak Atalanta - Real Madrid maçı Tabii Spor ekranından canlı yayınlanacak.

Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler Atalanta maçında forma giyecek mi?

ARDA GÜLER ATALANTA MAÇINDA FORMA GİYECEK Mİ?

Arda Güler, Real Madrid formasıyla son olarak La Liga'da Girona deplasmanında sahaya ilk 11'de çıkmış ve 1 gol atarak harika bir performans sergilemişti. 89 dakika sahada kalan milli futbolcumuz, bu sezon Real Madrid ile ilk golünü atarak büyük bir mutluluk yaşamıştı. Şimdi gözler, Atalanta deplasmanında olacak. Arda'nın, bu mücadelede de ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler Atalanta maçında forma giyecek mi?

ATALANTA - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE

TRT Tabii dijital platformu için internet sitesine tıklayarak ve mail ile üye olarak izleyebilirsiniz. Aşağıdaki bağlantı aracılığıyla Atalanta - Real Madrid maçını naklen canlı yayın ile seyredilebilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr

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