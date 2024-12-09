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Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler Atalanta maçında forma giyecek mi?

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Atalanta'ya konuk olacak. 5 maç sonunda topladığı 6 puanla grupta 24. sırada yer alan İspanyol ekibi, İtalya deplasmanında galip gelerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Diğer yandan, Atalanta 11 puanla 5. sırada bulunuyor ve kendi sahasında galibiyet elde etmek için mücadele edecek. Carlo Ancelotti'nin maç öncesindeki kadro tercihleri merakla beklenirken, Arda Güler'in maçta forma giyip giymeyeceği ise merak konusu. Peki, Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?