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Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okuyup ağladılar! 35 milyon dolandırılan ODTÜ'lü profesörün ifadesine SABAH ulaştı

Çanakkale'de kendilerini MİT personeli olarak tanıtan dolandırıcılara 35 milyon lira kaptıran ODTÜ'lü emekli profesör Bekir Nihad Peynircioğlu'nun ifadesine SABAH ulaştı. 80 yaşındaki profesör, nasıl dolandırıldığını adım adım anlattı. Peynircioğlu, "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini hep bir ağızdan okuyup ağladılar. Bu bizi çok etkiledi, inandık. Bu bir vatan borcu dediler. Operasyon yaptıklarını söylediler biz de inandık. Tek tek tüm bankalardaki hesaplarımı ve e-devlet şifrelerimi bile paylaştım. Dolandırıldığımızı anlayınca avukat kızımıza söyledim" diye konuştu.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Giriş Tarihi: 03.12.2024 06:42 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 06:44
Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okuyup ağladılar! 35 milyon dolandırılan ODTÜ’lü profesörün ifadesine SABAH ulaştı

Dolandırıcıların son hedefi 80 yaşındaki ODTÜ'lü emekli profesör oldu. Bozcaada'da eşiyle birlikte mütevazi bir yaşam süren Ordinaryüs Profesör A. Hamdi Peynircioğlu'nun oğlu Profesör Bekir Nihad Peynircioğlu, "MİT mensubuyuz" diyerek kendisini arayan şüphelilere, 35 milyon TL kaptırdı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla düzenlenen operasyonda; 10 şüpheli, başka bir profesörü dolandırmaya çalıştıkları sırada yakalandı.

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okuyup ağladılar! 35 milyon dolandırılan ODTÜ’lü profesörün ifadesine SABAH ulaştı

24 TEMMUZ'DA ULAŞTILAR

Emekli profesör, 35 milyon lirasını nasıl kaptırdığını detaylı bir şekilde anlattı. İlk aramanın 24 Temmuz'da olduğunu belirten Profesör Bekir Nihad Peynircioğlu, " 11 sıralarıydı. Eşimin hattından aradılar. Kendisini MİT'ten biri olarak tanıttı. Daha sonra tekrar aradı bu sefer telefonu ben açtım.

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okuyup ağladılar! 35 milyon dolandırılan ODTÜ’lü profesörün ifadesine SABAH ulaştı

Bize resmilerimizin değişik olduğu kimliklerimizin resmini attı. Ardından özel bir bankadan benim ve eşim adına gönderilmiş dekontları bizimle paylaştı. Sonra hemen sildi. Makbuzlarda eşim ve benim adım geçiyordu.

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okuyup ağladılar! 35 milyon dolandırılan ODTÜ’lü profesörün ifadesine SABAH ulaştı

FETÖ'YE PARA GÖNDERİLMİŞ YALANI

Terör örgütü FETÖ'ye hesaplarınızdan para aktarılmış dediler. Daha sonra bu görüntüleri sildirdiler. Bize dolandırılan insanların videolarını izlettirip sizde bunlar gibi mağdur olabilirsiniz dediler.

Profesör A. Hamdi Peynircioğlu

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okuyup ağladılar! 35 milyon dolandırılan ODTÜ’lü profesörün ifadesine SABAH ulaştı

Bizi ikişer saat aramaya başladılar. Atatürk'ün gençliğe hitabesini okuyup ağladılar. Bu bir vatan borcu dediler. Operasyon yaptıklarını söylediler bizde onlara inandık" dedi.

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