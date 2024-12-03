Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okuyup ağladılar! 35 milyon dolandırılan ODTÜ'lü profesörün ifadesine SABAH ulaştı

Çanakkale'de kendilerini MİT personeli olarak tanıtan dolandırıcılara 35 milyon lira kaptıran ODTÜ'lü emekli profesör Bekir Nihad Peynircioğlu'nun ifadesine SABAH ulaştı. 80 yaşındaki profesör, nasıl dolandırıldığını adım adım anlattı. Peynircioğlu, "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini hep bir ağızdan okuyup ağladılar. Bu bizi çok etkiledi, inandık. Bu bir vatan borcu dediler. Operasyon yaptıklarını söylediler biz de inandık. Tek tek tüm bankalardaki hesaplarımı ve e-devlet şifrelerimi bile paylaştım. Dolandırıldığımızı anlayınca avukat kızımıza söyledim" diye konuştu.