Avrupa’da ’twindemi’ korkusu! Sağlık sistemi çökebilir...

Avrupa'da yapılan bir araştırma, korona nedeniyle girilen karantilar, maske ve sosyal mesafe önlemleri sebebiyle her yıl neredeyse 650 bin kişinin ölümüne neden olan kış gribinin önlendiğini gösterdi.

Reuters'ın haberine göre, geçen yıl neredeyse ortadan kalkan gribin hızla yükselişe geçmesi Avrupa Birliği'ni (AB) endişelendirdi.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin bu ay verdiği bilgilere göre, grip virüsleri Aralık ortasından bu yana Avrupa'da beklenenden daha yüksek bir oranda.

Yine elde edilen veriler yılın son haftasında grip vakalarının yüzde 43 olarak arttığını söylüyor.