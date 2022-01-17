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Avrupa'da 'twindemi' korkusu! Sağlık sistemi çökebilir...

Avrupa, korona önlemleri nedeniyle azalan kış gribi tehdidinin artmasıyla yeni bir endişeyle karşı karşı kaldı. Uzmanlar hem korona hem de yılda 650 bin kişinin ölümüne neden olan gribin bir arada olmasını 'twindemi' olarak adlandırırken, sağlık sisteminin durma noktasına geleceğinden endişeleniyorlar.

Giriş Tarihi: 17.01.2022 11:42 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 11:42
Avrupa’da ’twindemi’ korkusu! Sağlık sistemi çökebilir...

Avrupa'da yapılan bir araştırma, korona nedeniyle girilen karantilar, maske ve sosyal mesafe önlemleri sebebiyle her yıl neredeyse 650 bin kişinin ölümüne neden olan kış gribinin önlendiğini gösterdi.

Avrupa’da ’twindemi’ korkusu! Sağlık sistemi çökebilir...

Reuters'ın haberine göre, geçen yıl neredeyse ortadan kalkan gribin hızla yükselişe geçmesi Avrupa Birliği'ni (AB) endişelendirdi.

Avrupa’da ’twindemi’ korkusu! Sağlık sistemi çökebilir...

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin bu ay verdiği bilgilere göre, grip virüsleri Aralık ortasından bu yana Avrupa'da beklenenden daha yüksek bir oranda.

Avrupa’da ’twindemi’ korkusu! Sağlık sistemi çökebilir...

Yine elde edilen veriler yılın son haftasında grip vakalarının yüzde 43 olarak arttığını söylüyor.

Avrupa’da ’twindemi’ korkusu! Sağlık sistemi çökebilir...

Kontrol Merkezi yetkilileri konuyla ilgili açıklama yaparak, virüsün geri dönmesiyle birlikte alışılmadık bir şekilde yaza kadar uzanan bir grip mevsiminin yaşanabileceğini söyledi.

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