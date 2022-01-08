Ay’da bulunan küp şeklindeki gizemli cismin sırrı çözüldü!

Çin keşif aracı Yutu-2, Chang'e-4 Ay misyonunun bir parçası olarak 2019'da Ay'ın karanlık tarafına iniş yaptı. O zamandan beridir keşif görevini sürdürüyor. Aralık ayı başlarında Yutu-2 küp şeklinde bir cisim bulmuştu. Bu cismin sırrı çözüldü.

Von Kármán Krateri'nin 80 metre kuzeyinde keşfedilen bu nesnenin pek de heyecan verici bir şey olmadığı, aslında optik bir illüzyon olduğu ortaya çıktı. SpaceNews muhabiri Andrew Jones tarafından paylaşılan Twitter gönderisinde, gizemli nesnenin düz bir kaya olduğu kaydedildi.

Jones bu durumla ilgili, "Keşfedilen 'gizemli ev' hakkında yeni haberler geldi. Görünüşe göre bu nesne, kraterin yakınında bulunan küçük bir kaya. Bu kayaya şimdi de şeklinden dolayı 'jade tavşanı' ismi veriliyor" ifadelerini kullandı.