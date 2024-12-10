Trend Galeri Trend Yaşam Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! Aralık ayı SSK, Bağkur emekli maaşı ödeme günleri yayınlandı!

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! Aralık ayı SSK, Bağkur emekli maaşı ödeme günleri yayınlandı!

Her ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! Aralık ayı emekli maaşı ödeme günleri takvimi yayınlandı. Kasım ayı enflasyon oranının belirlenmesi ile birlikte emeklilerin alacağı 5 aylık enflasyon farkı netleşti. Açıklanan enflasyon verileri ardından 5 aylık emekli zammı yüzde 14,57 oldu. Bilindiği üzere SSK ve Bağkur emekliler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zam alıyor. Peki; SGK ve Bağ-Kur Aralık ayı emekli maaşları ne zaman yatacak, tarihler belli oldu mu? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 10.12.2024 14:56 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 14:56
Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Aralık ayı SSK, Bağkur emekli maaşı ödeme günleri yayınlandı!

Aralık 2024 emekli maaş ödeme takvimi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açıklandı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında emekli maaşı alan milyonlarca emekli "Aralık ayı emekli maaşları ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, emekli tahsis numaralarının son rakamına göre Kasım ayı ödemelerini hesaplarında görmüştü. Peki, emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi? İşte, detaylar...

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Aralık ayı SSK, Bağkur emekli maaşı ödeme günleri yayınlandı!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
En düşük emekli maaşı halihazırda 12.500 TL olarak ödenmeye devam ediyor. Emekliler için 2025 Ocak ayında buradaki taban aylık tutarının 15 bin TL seviyesine yükseltilmesi bekleniyor.

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Aralık ayı SSK, Bağkur emekli maaşı ödeme günleri yayınlandı!

2025 OCAK EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?
5 aylık verinin kesinleşmesi ile birlikte emeklilerin alacağı zam oranı şu an için 14,57 oldu. Bu orana Aralık ayı enflasyon verisi eklendikten sonra nihai zam oranı ortaya çıkacak.

5 aylık zam oranı dikkate alındığında 14 bin seviyesini aşan en düşük emekli maaşının ocak ayında yeniden belirlenmesi bekleniyor.

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Aralık ayı SSK, Bağkur emekli maaşı ödeme günleri yayınlandı!

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA EKRANI (4A-4B-4C)
4A AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4B AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

4C MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Aralık ayı SSK, Bağkur emekli maaşı ödeme günleri yayınlandı!

EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre yatırılıyor.

Emekli maaşı ödemesi tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşı ödemesini alıyor.

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