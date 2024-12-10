Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Aralık ayı SSK, Bağkur emekli maaşı ödeme günleri yayınlandı!

Her ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! Aralık ayı emekli maaşı ödeme günleri takvimi yayınlandı. Kasım ayı enflasyon oranının belirlenmesi ile birlikte emeklilerin alacağı 5 aylık enflasyon farkı netleşti. Açıklanan enflasyon verileri ardından 5 aylık emekli zammı yüzde 14,57 oldu. Bilindiği üzere SSK ve Bağkur emekliler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zam alıyor. Peki; SGK ve Bağ-Kur Aralık ayı emekli maaşları ne zaman yatacak, tarihler belli oldu mu? İşte, detaylar...