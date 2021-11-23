Trend Galeri Trend Yaşam Ayıyla güreşerek kurtulmuştu: Cesareti olsaydı gelirdi herhalde...

Ayıyla güreşerek kurtulmuştu: Cesareti olsaydı gelirdi herhalde...

Tokat'ta, ayı saldırısından güreşerek kurtulan çiftçi tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Güreştiği ayıdan ise o gün bu gündür haber yok.

İHA Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 23.11.2021 09:03 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 09:06
Ayıyla güreşerek kurtulmuştu: Cesareti olsaydı gelirdi herhalde...

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağı Bostankolu köyünde yaşayan evli ve 2 çocuk babası çiftçi Şenel Yıldız (41) merakı canından ediyordu. Evlerinin yaklaşık 100 metre yanında bulunan bahçeden gelen seslere doğru yönelen Yıldız, ayı ile karşılaştı.

Ayıyla güreşerek kurtulmuştu: Cesareti olsaydı gelirdi herhalde...

Biranda ayının saldırısına uğrayan Yıldız, kolları ve bacaklarından yaralandı. Köylüler tarafından hastaneye kaldırılan çiftçi Tokat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ayıyla güreşerek kurtulmuştu: Cesareti olsaydı gelirdi herhalde...

3 gün süren tedavi işlemlerinin ardından taburcu edilen Yıldız, köyüne ve çocuklarına kavuştu. Yıldız kurtulduğu için mutlu oluğunu ifade ederek, "Ayıyı görünce hiç bugünlere geleceğimizi zannetmiyordum. Verilmiş sadakamız varmış" dedi.

Ayıyla güreşerek kurtulmuştu: Cesareti olsaydı gelirdi herhalde...

Yaşadığı korku dolu anları dile getiren Yıldız, "Evin yanındaki ağaçların bulunduğu yerden sesleri duyunca merak ettim. O merakla aşağıya doğru indim.

Ayıyla güreşerek kurtulmuştu: Cesareti olsaydı gelirdi herhalde...

Elimde fener vardı o ara üstüme doğru geldiğini duydum. Ayı acayip sesler çıkartaraktan üstüme doğru geliyordu. Üstüme doğru gelince lambayı falan savurdum işe yaramadı.

SON DAKİKA SON DAKİKA