Aynı Yağmur Altında 1. bölüm izle: ATV ile Aynı Yağmur Altında ilk bölüm izleme ekranı

ATV ekranlarında izleyiciyi derinden etkileyecek yepyeni bir hikaye başlıyor! Başrollerini güçlü isimlerin paylaştığı "Aynı Yağmur Altında", ilk bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Geçmişin izleri, imkansız bir aşk ve aile sırlarının gölgesinde şekillenen dizi, daha ilk fragmanıyla merak uyandırmayı başardı. Peki, Aynı Yağmur Altında 1. bölümde neler olacak? İşte ATV dizi izleme ekranı:

Giriş Tarihi: 10.02.2026 00:19 Güncelleme Tarihi: 10.02.2026 00:20
Televizyon dünyası bu akşam yepyeni bir başlangıca şahitlik ediyor. ATV'nin büyük bir hazırlık sürecinin ardından izleyiciyle buluşturduğu Aynı Yağmur Altında, etkileyici atmosferi ve dokunaklı senaryosuyla dikkat çekiyor. Yağmurlu bir akşamda yolları kesişen karakterlerin, aslında birbirine ne kadar görünmez bağlarla bağlı olduğunu anlatan dizi, dram severlerin yeni adresi olmaya aday.

AYNI YAĞMUR ALTINDA İLK BÖLÜM ÖZETİ

Londra'da katıldığı bir protestoda aldığı darbe sonucu beyninde ölümcül bir anevrizma oluşan aktivist Rosa, her an ölümle burun buruna olduğunu öğrenir.

Hiç tanımadığı babasından gelen gizemli bir telefonla geçmişinin izini sürmek üzere İstanbul'a gelen Rosa'nın yolu, havalimanında Ali Aydan ile kesişir.

Ali, otoriter babası Faik Aydan'ın baskıları ve Karanoğlu ailesinin kızı Beliz ile olan zorunlu ilişkisi arasında sıkışmışken, Rosa'da yıllardır aradığı huzuru ve aşkı bulur.

Ancak bu masalsı başlangıç, Karanoğlu ailesinin karanlık varisi Koray'ın saplantılı aşkı ve Ali'nin hayatını hedef alan büyük bir tehditle gölgelenir.

İki farklı dünyanın, büyük sırların ve inanç sınavlarının ortasında kalan Rosa ve Ali için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Aynı Yağmur Altında hakkında
İnsan hakları mücadelesine adanmış bir yaşam süren Rosa'nın Londra'da katıldığı bir protestoyla değişen hayatı, onu İstanbul'a uzanan zorlu bir yolculuğa sürükler.

