Azra Şengül Şen’i 13 yerinden bıçaklamıştı: O cani bakın nerede yakalandı!

Korkunç olay 3 gün önce Aksaray'da meydana geldi. 1 yıl önce eşinden boşanan ve kızıyla birlikte yaşayan Azra Şengül Şen, evine girmek için bahçe kapısını açıp merdivenlere doğru yöneldiği sırada, eski eşi Gürsel G. saklandığı yerden çıkıp önünü kesti.