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Azra Şengül Şen’i 13 yerinden bıçaklamıştı: O cani bakın nerede yakalandı!

Tüyleri diken diken eden olay Aksaray'da yaşanmıştı. Eski eşi Azra Şengül Şen'i (23), evinin önünde pusu kurup, 13 bıçak darbesiyle ağır yaralayan Gürsel G. yakalandı. İşte detaylar...

DHA
Giriş Tarihi: 25.12.2024 11:44 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 11:47
Azra Şengül Şen’i 13 yerinden bıçaklamıştı: O cani bakın nerede yakalandı!

Korkunç olay 3 gün önce Aksaray'da meydana geldi. 1 yıl önce eşinden boşanan ve kızıyla birlikte yaşayan Azra Şengül Şen, evine girmek için bahçe kapısını açıp merdivenlere doğru yöneldiği sırada, eski eşi Gürsel G. saklandığı yerden çıkıp önünü kesti.

Azra Şengül Şen’i 13 yerinden bıçaklamıştı: O cani bakın nerede yakalandı!

Gürsel G., daha sonra bıçakla eski eşine saldırdı. Yüzü, sırtı ve boğazından 13 bıçak darbesiyle yaralanan kadın yere yığıldı, saldırgan ise kaçtı.

Azra Şengül Şen’i 13 yerinden bıçaklamıştı: O cani bakın nerede yakalandı!

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

Azra Şengül Şen’i 13 yerinden bıçaklamıştı: O cani bakın nerede yakalandı!

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şen, ameliyat edildi.

Azra Şengül Şen’i 13 yerinden bıçaklamıştı: O cani bakın nerede yakalandı!

Yoğun bakım ünitesine alınan Şen'in durumunun ağır olduğu bildirildi.

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