Baba filminde "Ona reddedemeyeceği bir teklif yapacağım" repliği kimlere aittir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen sorusunun Baba filminde "Ona reddedemeyeceği bir teklif yapacağım" repliği kimlere aittir? yanıtı araştırılıyor. İşte 100 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 19.10.2025 22:34 Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 22:36
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan Baba filminde "Ona reddedemeyeceği bir teklif yapacağım" repliği kimlere aittir? 200 bin TL değerindeki sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı haberin devamında…

SORU: Baba filminde "Ona reddedemeyeceği bir teklif yapacağım" repliği kimlere aittir?

CEVAP: C: Vito ve Micheal Corleone

