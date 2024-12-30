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Babaannesini ziyarete giderken katledilmişti: Şüpheli yakalandı! 266 gün boyunca evden çıkmamış!
Babaannesini ziyarete giderken katledilmişti: Şüpheli yakalandı! 266 gün boyunca evden çıkmamış!
Adana'da taksi durağına düzenledikleri silahlı saldırıda bu sırada babaannesi Fatma Karatepe'yi (72) motosikletle ziyarete giden 28 yaşındaki Ahmet Karatepe'yi öldüren İbrahim Efe Keskin (19), cinayetten 266 gün sonra yakalandı. Polise yakalanmamak için saklandığı evden çıkmadığı, ihtiyaçlarını siparişle karşıladığı belirlenen Keskin, görüntülerden tespit edilmesine karşın, "Böyle bir olay hiç yaşanmadı. O tarihlerde o caddeden hiç geçmedim, kimseyi vurmadım" savunması yaptı.
Giriş Tarihi: 30.12.2024 10:06
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 10:06