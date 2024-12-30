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Babaannesini ziyarete giderken katledilmişti: Şüpheli yakalandı! 266 gün boyunca evden çıkmamış!

Adana'da taksi durağına düzenledikleri silahlı saldırıda bu sırada babaannesi Fatma Karatepe'yi (72) motosikletle ziyarete giden 28 yaşındaki Ahmet Karatepe'yi öldüren İbrahim Efe Keskin (19), cinayetten 266 gün sonra yakalandı. Polise yakalanmamak için saklandığı evden çıkmadığı, ihtiyaçlarını siparişle karşıladığı belirlenen Keskin, görüntülerden tespit edilmesine karşın, "Böyle bir olay hiç yaşanmadı. O tarihlerde o caddeden hiç geçmedim, kimseyi vurmadım" savunması yaptı.

DHA
Giriş Tarihi: 30.12.2024 10:06 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 10:06
Babaannesini ziyarete giderken katledilmişti: Şüpheli yakalandı! 266 gün boyunca evden çıkmamış!

Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde 6 Nisan saat 15.00 sıralarında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, İbrahim Efe Keskin ile Aydın T.'nin bindiği motosiklet ile çarpıştı.

Babaannesini ziyarete giderken katledilmişti: Şüpheli yakalandı! 266 gün boyunca evden çıkmamış!

Kaza sonrası çıkan kavgada motosiklettekiler, otomobil sürücünü darbetmeye başladı. Bu sırada kavgayı ayırmaya gelen taksi şoförleri, "Eşinin yanında bir kişi dövülmez" diyerek Keskin ile Aydın T.'yi dövdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Babaannesini ziyarete giderken katledilmişti: Şüpheli yakalandı! 266 gün boyunca evden çıkmamış!

İbrahim Efe Keskin, arkadaşı Aydın T.'nin kullandığı motosikletle aynı gün saat 20.00 sıralarında kendilerini darbeden şoförlerin bulunduğu taksi durağına tabancayla ateş açtı. Bu sırada babaannesine gitmek üzere motosikleti ile yola çıkan Ahmet Karatepe, kurşunların arasında kaldı. Karatepe sırtına isabet eden kurşunla yere yığılırken, şüpheliler 15 el ateş ettikten sonra kaçtı. Karatepe, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Babaannesini ziyarete giderken katledilmişti: Şüpheli yakalandı! 266 gün boyunca evden çıkmamış!

'KÖR KURŞUN YAVRUMA DEĞMİŞ'

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit edip, saklanabilecekleri adreslere çok sayıda baskın yaptı. Şüphelilerin kent dışına çıktıkları tespit edildi. Olay günü, torunun Kadir gecesini kutlamak için yanına geldiğini belirten babaanne Fatma Karatepe, "Babası daha sonra gelmesini söylemiş. Ahmet de 'Ölüme mi gidiyorum sanki?

Babaannesini ziyarete giderken katledilmişti: Şüpheli yakalandı! 266 gün boyunca evden çıkmamış!

Babaannemi 5 dakika görüp, geleceğim' demiş. Kavga varmış, kör kurşun yavruma değmiş. O benim eşimin adı, ağzımın tadıydı. Onu ben büyüttüm, her gün yanımda yatıyordu. Ahmet'im, seni toprak incitmesin oğlum. Sana vuran eller kırılsın" dedi.

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