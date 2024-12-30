Babaannesini ziyarete giderken katledilmişti: Şüpheli yakalandı! 266 gün boyunca evden çıkmamış!

'KÖR KURŞUN YAVRUMA DEĞMİŞ'

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit edip, saklanabilecekleri adreslere çok sayıda baskın yaptı. Şüphelilerin kent dışına çıktıkları tespit edildi. Olay günü, torunun Kadir gecesini kutlamak için yanına geldiğini belirten babaanne Fatma Karatepe, "Babası daha sonra gelmesini söylemiş. Ahmet de 'Ölüme mi gidiyorum sanki?