Bakan Bolat: Dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmeler makroekonomik istikrarı da güçlendiriyor
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmelerin, ekonomik büyümeyi daha dengeli hale getirdiğini belirterek, "Cari işlemler hesabındaki iyileşmeyle birlikte, makroekonomik istikrarı da güçlendirmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, küresel mal ve hizmet ihracatındaki payımızı artırmak hedefiyle üretici ve ihracatçılarımızla sıkı iş birliği içinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.
Giriş Tarihi: 12.11.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 12:45