Bakan Bolat: Dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmeler makroekonomik istikrarı da güçlendiriyor

Bolat, yıllıklandırılmış dış ticaret açığının yüzde 31,1 azalarak 78,5 milyar olduğunu, ihracatın ithalatı karşılama oranının 8 yüzde puan artarak yüzde 76,9 olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Mayıs 2023'te yıllık dış ticaret açığı 122 milyar dolar olup, 16 ayda 43,7 milyar dolar azalmıştır. Dış ticaret açığındaki gerilemeye, hizmet ihracatımızdaki artış da eşlik etmektedir. Hizmet gelirleri eylülde yıllıklandırılmış bazda 112 milyar dolar ile rekorunu yenilemiştir. Hizmetlerin altında yer alan seyahat gelirleri ise 53,6 milyar dolara yükselmiştir. Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin uygulamadaki sonuçları ile cari işlemler açığında önemli bir gerileme kaydedilmiştir. Mal ve hizmet ticaretindeki olumlu seyrin devamı ile cari işlemler hesabının ekim ayında da fazla vermesi öngörülmektedir. Dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmeler, ekonomik büyümeyi daha dengeli hale getirirken, cari işlemler hesabındaki iyileşmeyle birlikte, makroekonomik istikrarı güçlendirmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, küresel mal ve hizmet ihracatındaki payımızı artırmak hedefiyle üretici ve ihracatçılarımızla sıkı işbirliği içinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."